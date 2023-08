AZ tegen FC Santa Coloma (Andorra) in derde voorronde Conference League

FC Santa Coloma rekende over twee duels af met het Montenegrijnse FK Sutjeska, dat de heenwedstrijd nog met 2-0 had gewonnen. In Andorra werd het echter 3-0, na verlenging. In de 96e minuut bracht de Spanjaard Iván Garrido de beslissing.

De winnaar van de ontmoeting tussen AZ en FC Santa Coloma gaat naar de play-offs, waar een ticket voor de groepsfase te verdienen is.

Nieuw contract Goudmijn

Kenzo Goudmijn heeft een nieuw contract getekend bij AZ. De 21-jarige middenvelder ligt nu tot medio 2026 vast bij de Alkmaarse club uit de Eredivisie. De oude verbintenis van Goudmijn liep nog tot volgend jaar zomer.

Na een verhuurperiode van een half jaar bij Sparta Rotterdam speelde Goudmijn de afgelopen anderhalf jaar bij Excelsior, waar hij basisspeler was. In zijn eerste halfjaar promoveerde hij met de Rotterdamse club. Goudmijn speelde zestig wedstrijden voor Excelsior en keerde deze zomer weer terug bij AZ. Hij kwam tot dusverre in elk duel in de voorbereiding in actie.

De geboren Heerhugowaarder is blij dat hij nu langer verbonden blijft aan AZ. "Ik ben natuurlijk twee jaar weggeweest, waarin ik mijzelf goed heb kunnen ontwikkelen. Ik ging weg met vrijwel alleen ervaring in de Keuken Kampioen Divisie en heb na de promotie van Excelsior veel vlieguren in de Eredivisie. Dan is dit nieuwe contract een mooie beloning."