WK darts: Van Gerwen vervolgt jacht op titel

Jermaine Wattimena werd in de middagsessie uitgeschakeld door Dimitri Van den Bergh. ’The dreammaker’ liet de Nederlander volledig kansloos voor een plaats in de achtste finales: 4-0.

Eerder op de zondagmiddag liet Krzysztof Ratajski ook al niets heel van Simon Whitlock: 4-0. Ook Kim Huybrechts sneuvelde, hij moest met 4-2 zijn meerdere erkennen in Ryan Searle.

Avondsessie

De avondsessie wordt begonnen met het voorgerecht tussen Jonny Clayton en en Joe Cullen. Na die wedstrijd is het de beurt aan de regerend wereldkampioen, Wright. In de jacht op titelprolongatie moet de 50-jarige Schot afrekenen met de Duitse Gabriel Clemens. Wright was in zijn eerste wedstrijd van dit WK met 3-0 te sterk voor Steve West.

Het hoofdmenu van de zondag(avond) is natuurlijk het optreden van Van Gerwen, die op jacht naar zijn vierde wereldtitel Ricky Evans van zich af moet slaan. Wat Van Gerwen, die de feestdagen doorbracht in de nabijheid van onder meer Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode, in elk geval moet aanspreken is het speeltempo van Evans. De 30-jarige Engelsman, die nog nooit voorbij de derde ronde kwam op het WK, heeft als bijnaam ’Rapid’ Ricky, vanwege zijn snelle manier van gooien.

Van der Voort en Van Duijvenbode komen allebei tijdens de sessie van maandagmiddag in actie. ’Fast Vinnie’ neemt het op tegen Nathan Aspinall, terwijl ’Aubergenius’ zich na zijn stunt tegen oud-wereldkampioen Rob Cross mag gaan meten met Adam Hunt. Dinsdagavond speelt de laatste Nederlander zijn partij in de derde ronde, Danny Noppert gooit dan tegen Dave Chisnall.

ZONDAG 27 DECEMBER

Middagsessie, vanaf 13.15 uur:

Krzsyztof Ratajski - Simon Whitlock 4-0

Kim Huybrechts - Ryan Searle 2-4

Dimitri Van den Bergh - Jermaine Wattimena 4-0

Avondsessie, vanaf 19.30 uur:

Joe Cullen - Jonny Clayton

Peter Wright - Gabriel Clemens

Michael van Gerwen - Ricky Evans

Bekijk hier alle uitslagen en het complete speelschema van het WK darts.