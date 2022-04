Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord op wankel koord: betaalt club tol in de Eredivisie?

Arne Slot gaat tussen de duels met Olympique Marseille door met Feyenoord op bezoek bij Fortuna Sittard. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Twee uur en een kwartier uitstel is Feyenoord gegund om zondag aan te treden in Zuid-Limburg tegen Fortuna Sittard. De halvefinalist van de Conference League opteerde voor een langer uitstel of zelfs het schrappen van het competitieduel in de 31e speelronde van de Eredivisie, maar daar ging de KNVB niet in mee. Dus trappen de Feyenoorders om 16.45 uur af in Sittard. Overigens komt Olympique Marseille, tegen wie de Rotterdammers donderdagavond de return afwerken, zondagavond om 20.45 uur in actie thuis tegen het Olympique Lyon van Peter Bosz.