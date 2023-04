Wielerlegende Merckx krijgt 50 jaar na laatste zege in Parijs-Roubaix eigen kasseistrook

De sector van Camphin-en-Pévèle heet voortaan de Eddy Merckx-sector. Hij is 1800 meter lang en heeft als bijzonderheid dat er halverwege een haakse bocht is. Hij ligt op 20 kilometer van de finish. Er is voor deze sector gekozen omdat die het dichtst bij de Belgische grens ligt. Opmerkelijk: Merckx heeft de Camphin-en-Pévèle nooit gereden aangezien hij pas in 1980 werd gebruikt.

Merckx is niet de eerste renner die een kasseiensector op zijn naam heeft staan. Vijf winnaars (Frédéric Guesdon, Marc Madiot, John Degenkolb, Gilbert Duclos-Lassalle en Bernard Hinault) hebben die eer ook gekregen. De enige niet-winnende renner met een sector die naar hem vernoemd is, is de Belg Michaël Goolaerts, die in 2018 overleed na een val in Parijs-Roubaix.