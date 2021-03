Mathieu van der Poel slaat toe in derde etappe Tirreno

Van Aert blijft, voor de Fransman en de Nederlander, klassementsleider in de Tirreno. De verschillen zijn klein in de kop van het klassement. De ’grote drie’ hebben nu allemaal een etappezege in de Italiaanse rittenkoers te pakken.

Niki Terpstra (tweede van links) geeft de etappe mede kleur. Ⓒ BSR Agency

„Ik was en beetje gefrustreerd over mijn fout van gisteren, dat wilde ik vandaag rechtzetten”, zei Van der Poel na afloop bij Eurosport. „Daarom ben ik nu ook zo ontzettend blij. Het was een ontzettend zware sprint na een lange etappe vandaag. Ik hoop dat ik deze vorm kan vasthouden.”

Niki Terpstra gaf de etappe van vrijdag kleur. De 36-jarige Beverwijker ging er vroeg in de wedstrijd vandoor en vormde met Davide Bals, Guillaume Bolvin en Mark Padun tot een kleine tien kilometer voor de finish lange tijd de kopgroep over de Italiaanse wegen.

Bekijk ook: Concurrenten van Mathieu van der Poel en Wout van Aert met handen in het haar

Op drie kilometer voor de streep, net na een grote valpartij, werden Terpstra, Bolvin en Padun als laatsten ingerekend. Nadat Zdenek Stybar in de laatste kilometer als eerste de lont in het kruitvat had gestoken, sloeg Van der Poel uiteindelijk toe.