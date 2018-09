Gevecht Verhoeven nóg meer beladen

Glory, de organisator van het gevecht, heeft woensdagmiddag bekend gemaakt dat de Nederlander en de Kroaat strijden om de wereldtitel.

Verhoeven stond in 2016 ook al tegenover Brestovac, en destijds verdedigde de Nederlander zijn wereldtitel met succes. Op 2 juni moet Verhoeven zich over vijf rondes de sterkste tonen. Brestovac, beter bekend als The Scorpion Sting, staat zevende op de wereldranglijst.