Wie stuit Novak Djokovic?

Novak Djokovic Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Nu de beslissende fase op Wimbledon nadert, dringt steeds meer die ene vraag op. Is er deze keer iemand in staat om Novak Djokovic af te stoppen? De nummer 1 van de wereld zegevierde dit jaar al tijdens de eerste twee grandslam-toernooien en is de topfavoriet om op het heilige gras zijn twintigste major te veroveren: net zoveel als Roger Federer en Rafael Nadal. Wie is in staat om Djokovic een halt toe te roepen in Londen?