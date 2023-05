Scorende Siem de Jong kent droomafscheid: ’Een gek gevoel’

„Het was een jongensdroom om hier te kunnen afsluiten, vlakbij het ouderlijk huis waar het allemaal begon”, zei de zesvoudig international na afloop tegenover ESPN. „Als je dan zo’n wedstrijd speelt, dat maakt het nog specialer. Dat kun je van te voren niet inschatten, maar het was mooi. Ik hoopte vooral op een mooie wedstrijd en goede sfeer, dat heb ik hier het voorbije jaar eigenlijk continu meegemaakt.”

De Jong wist van te voren al dat hij een publiekswissel zou krijgen op De Vijverberg. „Ik wist alleen niet dat mijn familie dan aan de zijlijn zou staan, maar het zat wel van te voren al in mijn hoofd dat ik op een gegeven moment het veld af moest. Dan zie je je kinderen en vrouw daar staan en dat weet je dat het echt voorbij is, dat is eigenlijk een gek gevoel. Maar wel een mooi moment.”

De in Zwitserland geboren voetballer begon zijn loopbaan bij Ajax, waar hij vier landstitels en een KNVB-beker won. Daarna droeg hij het shirt van Newcastle United, PSV, weer Ajax, Sydney FC, FC Cincinnati, SC Heerenveen en dus De Graafschap. Alleen in Australië won hij nog een echte hoofdprijs, daar werd hij met Sydney in 2019 landskampioen.

De Jong gaf aan nog niet helemaal te weten wat hij nu verder gaat doen. „Eerst neem ik een langere vakantie dan normaal. Daarna ga ik mij eens rustig oriënteren om te ontdekken hoe ik mij verder kan ontwikkelen om in en om het voetbal actief te blijven, want dat is toch wel de plek waar ik het het meest naar mijn zin heb.”