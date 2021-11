Sport kort: La Lakers winnen niet bij rentree LeBron James

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Rentree James helpt basketballers Lakers niet

08.40 uur: Los Angeles Lakers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA niet kunnen profiteren van de terugkeer van LeBron James. De 23 punten van de sterspeler waren niet genoeg om Boston Celtics van de winst te houden: 130-108. James was door een blessure acht duels absent geweest.

James, die hersteld is van een buikspierblessure, mikte bij tien van zijn zestien doelpogingen goed, drie keer betrof het een driepunter. De thuisploeg kwam pas in het derde kwart op gang (33-21) en breidde de verkregen voorsprong in het laatste deel alleen maar uit. „Ze schakelden een tandje bij en wij verzuimden dat”, keek Lakers-guard Russell Westbrook terug. Jayson Tatum was met 37 punten de topschutter bij Boston. BIj de Lakers kwamen de meeste punten (31) op naam van Anthony Davis.