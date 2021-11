Sport kort: Veldrijdster Brand op eenzame hoogte in cross Merksplas

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Veldrijdster Brand op eenzame hoogte in cross Merksplas

14.41 uur: Lucinda Brand heeft de Superprestigecross in het Belgische Merksplas benut om haar kwaliteiten nog maar eens te etaleren. De regerend wereldkampioene van Baloise Trek Lions reed vanaf de eerste ronde alleen voorop en breidde haar voorsprong in het verloop van de cross alleen maar uit. Door haar overwinning neemt Brand de leiding in het klassement na vier crossen over van haar landgenote Denise Betsema.

Annemarie Worst won ver achter Brand de strijd om de tweede plaats. Ze reed in de slotfase weg bij haar twee landgenotes, van wie Betsema als derde finishte. Yara Kastelijn passeerde als vierde de finish.

Zondag rijden de vrouwen in Koksijde hun zevende wedstrijd om de wereldbeker.

Sylvestercross in Soest voor tweede jaar op rij uitgesteld

14.15 uur: Ook dit jaar is er geen Sylvestercross in Soest op oudjaarsdag. De organisatie van het hardloopevenement heeft geconcludeerd dat er vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen en de huidige coronamaatregelen geen wedstrijd georganiseerd kan worden.

Hierdoor moet de veertigste editie net als vorig jaar worden uitgesteld. Voor deelnemers en oud-deelnemers is er als troost een virtuele versie waarmee de organisatie alsnog geld wil inzamelen voor het aan de cross verbonden goede doel: de Bas van de Goor Foundation.

De laatste Sylvestercross, een veldloop door de Lange Duinen, werd in 2019 gewonnen door Maureen Koster. Bij de mannen was destijds de Belg Soufiane Bouchikhi de beste.

WK-brons voor karateka Snel in Dubai

12.14 uur: Karateka Lynn Snel heeft Nederland voor het eerst sinds 2004 een WK-medaille bezorgd bij de vrouwen. De 23-jarige Snel pakte in Dubai het brons in de klasse tot 61 kilogram. Snel was met 5-2 duidelijk te sterk voor de Canadese Haya Jumaa.

Snel was woensdag het WK begonnen met een nipte nederlaag tegen de Oekraïense Anita Serogina. Omdat die zich plaatste voor de finale kreeg de Zaandamse, die zich dit voorjaar niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen, een herkansing. Daarin won de karateka van de Amsterdamse Karateschool Fightin’ Nabil donderdag achtereenvolgens van de Cypriotische Stylianou, de Spaanse Zuniga García en de Filipijnse Lim.

Snel had nota bene een moeizame voorbereiding gehad nadat ze twee weken voor vertrek naar Dubai positief testte op corona. "Het WK leek geen haalbaar verhaal. Uiteindelijk is het allemaal net op tijd goedgekomen. Des te groter de ontlading en blijdschap nu na deze bronzen medaille", meldde ze vanuit Dubai.

Monobobster Sleper vrijwel zeker van deelname aan Spelen

11.51 uur: Monobobsleester Karlien Sleper heeft zich bij de wereldbekerwedstrijd van Innsbruck onder voorbehoud gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Sleper moest op het onderdeel dat debuteert op de Spelen van Beijing, minimaal eenmaal in de top 12 eindigen op een World Cup. Dat deed ze zaterdag in Innsbruck bij haar debuut. Sleper kwam tot een totaaltijd van 1.51,35 en werd daarmee tiende.

Sleper moet nog een kleine slag om de arm houden omdat ze bij de eerste zes monobobsters in de wereldbekerranglijst moet zitten, die niet in de tweemansbob uitkomen. Met de in Innsbruck behaalde punten is de kans groot dat ze daarin slaagt.

„Bij een debuut in de World Cup in de monobob meteen in de top 10 eindigen is een fantastisch resultaat”, zei Vincent Kortbeek, technisch directeur van de Bob- en Sleebond Nederland. „Kwalificatie voor de Spelen is nu wel heel dichtbij. Dit geeft veel vertrouwen richting de Spelen. We kunnen nu de juiste focus leggen richting de volgende wedstrijden.”

De winst in Innsbruck was voor de Amerikaanse Elana Meyers Taylor, die over twee runs 0,85 seconde sneller was dan de 28-jarige Sleper.

Rentree James helpt basketballers Lakers niet

08.40 uur: Los Angeles Lakers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA niet kunnen profiteren van de terugkeer van LeBron James. De 23 punten van de sterspeler waren niet genoeg om Boston Celtics van de winst te houden: 130-108. James was door een blessure acht duels absent geweest.

James, die hersteld is van een buikspierblessure, mikte bij tien van zijn zestien doelpogingen goed, drie keer betrof het een driepunter. De thuisploeg kwam pas in het derde kwart op gang (33-21) en breidde de verkregen voorsprong in het laatste deel alleen maar uit. „Ze schakelden een tandje bij en wij verzuimden dat”, keek Lakers-guard Russell Westbrook terug. Jayson Tatum was met 37 punten de topschutter bij Boston. BIj de Lakers kwamen de meeste punten (31) op naam van Anthony Davis.