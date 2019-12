Wiegman dicht bij akkoord met KNVB

De Haagse trainer liet eerder al doorschemeren dat ze het nog steeds erg naar haar zin heeft in haar huidige rol. „Ik werk graag met ambitieuze mensen. Dit team bestaat uit heel ambitieuze vrouwen. Datzelfde geldt voor mijn staf. Als ik zie hoe professioneel wij werken, dan mag ik m’n handen dichtknijpen. We hebben één doel, daar werken we keihard voor. We willen nu allemaal naar het EK.”

Oranje is nog ongeslagen in de kwalificatiereeks richting het EURO 2021 en kan het ticket richting Engeland al bijna boeken.

Sarina Wiegman tijdens een training in Zeist. Ⓒ ANP

Mannenvoetbal

Vanwege haar goede prestaties wordt Wiegman geregeld gelinkt aan een overstap naar het mannenvoetbal. Dat lijkt in ieder geval voorlopig echter niet aan de orde.

„Dat ga ik op korte termijn zeker niet doen”, benadrukte de Haagse na het WK al. „De Spelen zijn ook voor mij een droom. Ik heb nu absoluut niet de behoefte om richting een mannenteam te gaan, al sluit ik het ook niet uit.”

In het verleden liep Wiegman stage bij Sparta Rotterdam, waar ze het goed naar haar zin had. „Ik heb er veel plezier beleefd en veel opgestoken. Het was voor mij heel goed om in die mannenwereld te werken.”