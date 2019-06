’Dan moet je teleurgestelde speelster terugroepen’

„Sarina moet natuurlijk zelf beslissen wat ze doet en ze zal er heel goede redenen voor hebben, maar ik had het niet gedaan. Bij een blessuregeval moet je dan een teleurgestelde speelster terugroepen.”

Precies dat zou nu kunnen gebeuren. Kika van Es, de beoogde linksback, brak in het uitzwaaiduel met Australië haar middenhandsbeentje en werd maandag geopereerd. Ondanks dat de ingreep succesvol verliep, blijft het afwachten of Van Es snel genoeg herstelt om op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland te kunnen spelen.

Binnen de staf houdt men zich vast aan het verhaal van Lidewij Welten. De hockeyster liep in 2014 vlak voor het WK een zelfde soort blessure op en kwam uiteindelijk gewoon in actie. Als Van Es fit genoeg is, zal ze met een speciale brace spelen. Wiegman mag tot 24 uur voor de aftrap van het eerste duel (dinsdag tegen Nieuw-Zeeland) een wijziging doorvoeren.

Aniek Nouwen geldt als eventuele vervanger en is als 24e selectielid afgereisd richting Frankrijk. De verdediger van PSV was een van de zeven speelsters op de stand-by-lijst en trainde de afgelopen tijd mee met de WK-selectie. Wiegman verwacht geen motivatieproblemen. Naar eigen zeggen heeft de bondscoach duidelijke afspraken gemaakt met de reservespeelsters.