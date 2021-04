Grote blijdschap Britse voetballers en fans na omvallen Super League: ’Clubs zijn bij zinnen gekomen’

„Voetbal is en zal altijd voor de fans zijn en er was niet eens aan hen gedacht bij de plannen. Een schande”, aldus Ferdinand, de voormalig aanvoerder van Manchester United.

„Het is einde verhaal voor de Super League. Goed gedaan fans”, twitterde Jamie Carragher, oud-verdediger van Liverpool.

„Wat een prachtige dag voor het voetbal”, vond Manchester City-speler Benjamin Mendy.

„Laten we allemaal verenigd blijven”, reageerde aanvoerder Harry Maguire van Manchester United.

Andere spelers waren er ook ook blij mee. Een bloemlezing:

Twaalf Europese topclubs besloten in de nacht van zondag op maandag zich los te maken van bestaande competities en een nieuwe topliga op te richten. De reacties uit de voetbalwereld waren furieus, met name ook van de supporters van de zes betrokken Engelse club. De Europese bond UEFA dreigde met zware sancties door clubs per direct uit de huidige editie van de Champions League te zetten en de betrokken spelers te verbieden nog voor hun land uit te komen.

Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur zwichtten dinsdagavond onder de druk en besloten de Super League niet door te zetten. Tot grote vreugde ook van de Engelse bond FA. „Het Engelse voetbal heeft een trotse traditie van gelijke kansen voor alle clubs en het voetbal heeft laten zien unaniem een besloten competitie af te wijzen. Het had onze sport kunnen verdelen, maar in plaats daarvan heeft het ons juist verenigd”, verklaarde de FA.

Supporters van Chelsea en Liverpool trokken dinsdagavond naar het stadion om blijk te geven van hun woede over de Super League. „We hebben het voetbal gered”, zongen ze uiteindelijk toen het nieuws doorsijpelde dat de clubs afzagen van het project.

De toekomst van de Super League lijkt ontzettend wankel. Terwijl de twaalf clubs een spoedvergadering plannen, spreken spelers van diezelfde clubs zich uit tegen het initiatief.