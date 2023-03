Japan verslaat titelverdediger VS en wint World Baseball Classic voor derde keer

Onder meer homeruns van Munetaka Murakami en Kazuma Okamoto hielpen Japan aan een voorsprong. In de negende inning sleepte superster Shohei Ohtani de overwinning vanaf de heuvel binnen. Met enkele fastballs gooide de Japanse pitcher VS-captain Mike Trout, tevens zijn ploeggenoot bij de Los Angeles Angels, uit. Japan won ook de eerste twee edities van de WBC al, in 2006 en 2009. In 2013 won de Dominicaanse Republiek.

Ohtani werd uitgeroepen tot MVP, de meest waardevolle speler van het toernooi. Voor de wedstrijd tegen de Amerikanen speelde hij ook een belangrijke rol door met een speech zijn team op scherp te zetten. „Ik heb gezegd dat ze moesten stoppen om het Amerikaanse team te bewonderen. Natuurlijk bestaat het team uit allemaal bekende namen en supersterren. Alle Japanse jongens kennen ze. Maar ik wilde niet dat ze daardoor passief zouden worden. Ik heb gezegd: toon respect, maar blijf agressief en zelfverzekerd.”

De Amerikanen openden in het stadion van MLB-club Miami Marlins de score, maar de Japanners kwamen daarna sterk terug. Ohtani was dolblij met de eindzege. „Dit is voor mij het mooiste toernooi. Ik houd van de sfeer en alles wat erbij hoort.”