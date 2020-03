Sport Kort: PGA Championship gaat niet door

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nog een golfmajor van de kaart

00.03 uur: In navolging van The Masters is ook het golftoernooi PGA Championship uitgesteld vanwege het coronavirus. Het toernooi in de Verenigde Staten zou van 14 tot en met 17 mei gehouden worden.

Vorige week vrijdag werd al besloten The Masters te schrappen. Dat evenement, vorig jaar gewonnen door Tiger Woods, zou van 6 tot en met 12 april in het Amerikaanse Augusta gehouden worden.

PGA Championship en The Masters zijn twee majors, waarvan er in totaal vier zijn. Ook het Brits Open en het US Open behoren tot die categorie.

Basketbal: Ook Kevin Durant test positief op coronavirus

23.07 uur: Het coronavirus is ook vastgesteld bij de Amerikaanse basketballer Kevin Durant. Ook drie andere spelers van zijn club Brooklyn Nets hebben het virus.

De 31-jarige Durant is tweevoudig kampioen van de NBA. Beide titels veroverde hij met Golden State Warriors, waar hij van 2016 tot 2019 speelde.

De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA werd vorige week stilgelegd nadat de eerste besmetting van een speler bekend was geworden.

Schaken: Giri verliest eerste duel op Kandidatentoernooi

18.15 uur: De Nederlandse schaker Anish Giri is het Kandidatentoernooi in Rusland begonnen met een nederlaag. Giri (25) moest in zijn eerste partij met wit zijn meerdere erkennen in de Rus Ian Nepomniatsjtsji.

Acht grootmeesters nemen het de komende drie weken tegen elkaar op om te bepalen wie eind van dit jaar de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen.

Het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg is een van de weinige sportevenementen die doorgang vinden tijdens de coronacrisis.

Biljarten: Snookertoernooi Coral Tour Championship uitgesteld

12.11 uur: Drie uur voor het begin van het prestigieuze Coral Tour Championship heeft World Snooker alsnog besloten het toernooi uit te stellen. De spelers waren al gearriveerd voor dit kampioenschap in het Engelse Llandudno. Het toernooi heeft een hoofdprijs van 160.000 euro.

Maandag besloot World Snooker dat het toernooi zonder publiek kon worden gespeeld, maar op last van de autoriteiten is het toernooi nu uitgesteld.

World Snooker heeft nog geen besluit genomen of het wereldkampioenschap snooker, dat van 18 april tot 4 mei The Crucible Theatre in Sheffield zal worden gespeeld, doorgaat.

Volleybal: Golden League volleyballers uitgesteld

12.10 uur: De Nederlandse volleyballers moeten maar afwachten of de European Golden League dit jaar nog plaatsvindt. Oranje zou op 23 mei beginnen met een thuiswedstrijd tegen Estland, maar de Europese volleybalbond CEV heeft het landentoernooi vanwege het coronavirus voor onbepaalde tijd uitgesteld. Wereldbond FIVB had eerder al besloten de Nations League, waaraan de Nederlandse volleybalsters meedoen, uit te stellen tot na de Olympische Spelen.

De CEV had al beslist dat er tot 3 april op alle niveaus niet meer gevolleybald zou worden en kwam dinsdag met de mededeling dat alle toernooien die zij organiseert voorlopig niet doorgaan. Het betreft de Europese clubtoernooien, landenkwalificatietoernooien voor diverse leeftijdscategorieën, fase 2 voor de continentale cup voor beachvolleyballers en de Golden en Silver League 2020.

Voor de internationals Robin de Kruijf en Nimir Abdelaziz heeft het besluit ook op clubniveau consequenties. De Kruijf had met haar team Conegliano de halve finales van de Champions League bereikt. Abdelaziz stond met het door Oranje-bondscoach Roberto Piazza getrainde Milaan in de halve finales van de Challenge Cup.

De kwalificatie voor de Olympische Spelen voor het beachvolleybal verloopt onder andere door de Europese continentale cup. De eindronde, waar zich nog één mannen- en één vrouwenkoppel plaatst voor de Spelen, wordt van 22 tot en met 28 juni gehouden in Eindhoven. Maar de laatste voorronde van deze kwalificatiereeks is nu dus ook uitgesteld. Die zou van 14 tot en met 17 mei in Turkije, Spanje en Oostenrijk gehouden worden.

Atletiek: Diamond League atletiek stelt eerste drie wedstrijden uit

11.20 uur: De eerste drie atletiekwedstrijden uit de mondiale Diamond League van dit jaar zijn uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het betreft de openingsmeeting in Doha op 17 april en de twee wedstrijden die in mei in China waren gepland.

De Diamond League is een reeks van wedstrijden waar alleen de wereldtop aan meedoet en de atleten strijden om flinke geldprijzen. Het is de bedoeling de uitgestelde meetings later in het jaar in te halen.

De organisatie had geen andere keus de eerste drie wedstrijden te cancellen. Qatar en China zijn nagenoeg onbereikbaar en in China, waar het besmettelijke virus voor het eerst de kop opstak, is het sowieso praktisch onmogelijk een wedstrijd te organiseren.

Het atletenbureau Global Sports van Jos Hermens stelt jaarlijks het deelnemersveld samen voor de Diamond League in Shanghai. Die stond gepland op 16 mei, maar is voorlopig verzet naar 13 augustus.

Atletiek: Australië weert bezoekers nationaal sportcentrum

10.45 uur: Het nationaal sportcentrum van Australië is niet langer toegankelijk voor publiek. De autoriteiten hebben besloten om mensen zoveel mogelijk te weren uit het Australian Institute of Sports (AIS) in Canberra om het risico te verkleinen dat sporters die daar trainen en leven in aanraking komen met het coronavirus. Het AIS is het Papendal van Australië. Op het Nederlandse sportcentrum wordt helemaal niet meer getraind vanwege het virus.

„We onderschatten het belang niet van de AIS-campus voor de gemeenschap, vooral die van Canberra, en het is onze intentie deze maatregel meteen terug te draaien als alles veilig is”, zei directeur Peter Conde. „Maar in de voorbereiding op de Olympische en Paralympische Spelen doen we er alles aan om onze atleten en coaches te ondersteunen en hun trainingen er zo min mogelijk onder te laten lijden. Ze werken een groot deel van hun leven om de kans te krijgen hun land te vertegenwoordigen en we danken de gemeenschap voor het begrip in deze onzekere tijden.”

In Arnhem gingen de trainingsfaciliteiten op Papendal zondag wel op slot. Het op het terrein liggende hotel Papendal sloot dinsdag zijn deuren. Het gehele complex is nu in principe niet toegankelijk voor bezoekers maar, zo liet een woordvoerder weten, moeilijk volledig af te sluiten. „Het is privéterrein, maar er staan geen hekken omheen. Bewakers zullen mensen wel verzoeken het terrein niet te bezoeken.”

Olympische Spelen: Fakkeltocht Spelen in Japan verder versoberd

10.25 uur: De estafettetocht met de olympische vlam door Japan wordt vanwege het coronavirus verder versoberd. De vorige week in het Griekse Olympia ontstoken fakkel arriveert donderdag in Fukushima. Bij de overhandiging zijn geen toeschouwers welkom. Directeur Toshiro Muto van de lokale organisatie roept mensen op om de tocht, die moet eindigen op 24 juli in het Olympisch Stadion van Tokio, via een livestream te volgen.

Mensen die zich ziek voelen moeten zeker niet langs de route gaan staan, maar sowieso vraagt Muto samenscholingen te voorkomen. Daarvoor wordt ook een aantal lokale evenementen rond de fakkeltocht afgelast. De estafettelopers zullen worden getest en wanneer hun lichaamstemperatuur hoger is dan 37,5 graden mogen ze niet meedoen.