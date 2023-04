Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’John Heitinga heeft beste papieren bij Ajax’

Is het Ajax-DNA geborgd met de nieuwe gezichten in de organisatie? Niet met rvc-voorzitter Pier Eringa of zijn rvc-collega Jan van Halst of de aan te stellen Duitser Sven Mislintat als directeur voetbalzaken. Ook niet met Maurits Hendriks, de voormalig hockeybondscoach en voormalig technisch directeur NOC*NSF en sinds september 2022 Chiefs Sports Officer bij Ajax. Alhoewel hij daar zelf anders over denkt, blijkens een interview in Ajax Life. Daarin zegt hij zich geen buitenstaander te voelen. ’Sterker, ik ben gevoelsmatig mijn hele leven verbonden met Ajax.’