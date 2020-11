Kevin Hofland: ’Twaalfde met Fortuna kan, daar ben ik van overtuigd’

Kevin Hofland. Ⓒ BSR Agency

SITTARD - Een spannende week voor Fortuna Sittard, dat teleurstellend aan het seizoen is begonnen en met twee puntjes op de laatste plaats bivakkeert. Vrijdag komt PEC Zwolle, dat dit seizoen pas één keer wist te winnen op bezoek in Sittard, en hoopt de thuisploeg voor het eerst sinds de zege op SC Heerenveen van 2 februari als winnaar van het veld te stappen in een Eredivisie-duel. „Dit is een wedstrijd die we móeten winnen. Als die druk er niet van buitenaf opgelegd zou worden, dan zou ik dat zelf doen”, aldus trainer Kevin Hofland.