Argentijnse keeper Martinez sleurt pop met hoofd Mbappé mee tijdens parade

Maar liefst vier keer moest Martinez afgelopen zondag in Doha toezien hoe hij werd geklopt door Mbappé. Twee keer vanaf de penaltystip tijdens de wedstrijd, één keer na een fantastische volley. En ook nog een vierde keer tijdens de beslissende penaltyreeks. Maar toch triomfeerde Argentinië dankzij een briljante Martinez, die in de slotseconde van de verlengingen nog de redding van het toernooi verrichtte toen Kolo Muani alleen voor hem opdook. In de penaltyreeks stopt hij de poging van Coman.

Maar van Martinez is bekend dat hij zijn vreugde op aparte wijze durft te vieren. Zo poseerde hij afgelopen zondag in Doha met de trofee van beste keeper op een curieuze manier, door er een obsceen gebaar voor zijn geslachtsdeel mee te maken, iets wat hij ook al had gedaan nadat Argentinië de finale van de Copa America had gewonnen. „Arrogantie werkt bij mij niet”, verklaarde Martinez achteraf zijn obscene houding. „De Fransen waren mij constant aan het uitjouwen.”

Pop Mbappé

Tijdens de viering in de straten van Buenos Aires pakte Martinez opnieuw de schijnwerpers. De doelman van de Albiceleste werd tijdens de parade door de stad opgemerkt met een plastic pop van Mbappé. Of eigenlijk: een pop waar het hoofd van Mbappé op was vastgekleefd.

Hoe Martinez aan de pop is gekomen, is niet duidelijk, al wordt vermoed dat hij die toegeworpen kreeg door Argentijnse fans. Op foto’s is te zien hoe hij (de nepversie van) Mbappé stevig tegen de borst aan drukt, onder toeziend oog van Lionel Messi, ploegmaat van de Franse superster bij PSG.