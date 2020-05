’Bondscoach Ronald Koeman moet bij KNVB ook geld inleveren’

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of abonneer je via je favoriete podcastkanaal.

In de podcast schuift verder ook voetbalverslaggever Jeroen Kapteijns aan. Hij was donderdag bij de uitspraak in Utrecht, waar de voorzieningenrechter de KNVB in het gelijk stelde en Cambuur en De Graafschap volgens het eerdere besluit dus niet naar de Eredivisie zullen promoveren.

De relatie tussen de bij Ajax vertrekkende Hakim Ziyech en trainer Erik ten Hag komt aan de orde. Ziyech prees in een afscheidsvideo vooral voormalig Ajax-trainer Peter Bosz. Over Ten Hag ging het bijna niet. „Wij weten gewoon dat de relatie tussen Ziyech en Ten Hag vanaf het begin nooit optimaal is geweest. Niet alle persoonlijkheden liggen elkaar”, zegt Driessen daarover.

Ook wordt het salarisoffer besproken dat het betaald voetbal zal maken om de coronacrisis goed door te komen. Driessen laat weten dat het goed gaat met Ronald Koeman, die onlangs met hartproblemen kampte. Maar de bondscoach gaat ook salaris inleveren, net als de directie van de KNVB.

