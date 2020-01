Kiki Bertens grijpt net naast eerste hoofdprijs in 2020

Kiki Bertens (r) en Ashleigh Barty verliezen in Brisbane de eindstrijd in het dubbelspel. Ⓒ EPA

Kiki Bertens heeft in Brisbane naast haar eerste hoofdprijs van 2020 gegrepen. Samen met haar partner Ashleigh Barty verloor de Nederlandse tennisster de finale in het dubbelspel. Barbora Strycova (Tsjechië) en Su-Wei Hsieh (Taiwan) bleken in drie sets te sterk.