Wat denken de Leeuwinnen zelf van Japan?

Anouk Dekker (l) en Daniëlle van de Donk blikken vooruit op het treffen met Japan Ⓒ AFP

RENNES - Oranje treft dinsdag in de achtste finale van het WK de beul van vier jaar geleden: Japan. Toch zijn de Leeuwinnen onbevreesd. Sinds het toernooi in Canada, toen met 2-1 werd verloren, is er een hoop veranderd. Er heerst optimisme in het Nederlandse kamp.