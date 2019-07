PSV langs de rand van de afgrond

De Eindhovenaren kwamen in een snikheet stadion prima uit de startblokken. Aanvaller Bruma, overgenomen van RB Leipzig, tekende binnen het kwartier voor de openingstreffer. Na een inzet van Donyell Malen scoorde de Portugese debutant uit de rebound.

Bruma viert zijn openingstreffer in de 14e minuut. Ⓒ BSR Agency

PSV controleerde de eerste helft en gaf geen kansen weg. Toch moest het op slag van rust een dure tegentreffer incasseren. Na een mooie dieptepass van Luca Zuffi ging Albian Ajeti ervandoor en schoot de 1-1 knap achter Jeroen Zoet.

De spelers van FC Basel juichen na de 1-1 op slag van rust. Ⓒ ANP

Tien minuten na rust was PSV dichtbij de 2-1. Een harde voorzet van Hirving Lozano belandde via centrale verdediger Eray Cömert keihard op de lat van de Zwitsers. Daarna waren er nog kansen voor Malen en Lozano, maar het lukte PSV nog niet om een tweede bres te slaan in de Zwitserse defensie.

Tien minuten voor tijd kreeg PSV een zware domper te verwerken. Verdediger Omar Alderete kopte de bal uit een corner keihard binnen: 1-2. Vlak voor tijd was het invaller Sam Lammers die PSV toch weer enige hoop gaf door de 2-2 binnen te koppen. Even later was het Malen die de Eindhovenaren in de blessuretijd zelfs nog de overwinning bracht: 3-2.

Sam Lammers loopt juichend weg na de 2-2. Ⓒ BSR Agency

Volgende week dinsdag is de return in het St. Jakob-Park. Als PSV het tweeluik met Basel tot een goed einde brengt, dan wacht een dubbele ontmoeting met LASK Linz in de derde voorronde van de Champions League. Lukt dat niet, dan belandt de ploeg van trainer Mark van Bommel in de derde voorronde van de Europa League.

Steven Bergwijn (links) strijdt om de bal met Ricky van Wolfswinkel van FC Basel Ⓒ BSR Agency