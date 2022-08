Premium Het beste van De Telegraaf

Hongaar wilde laten zien dat Alkmaarders niet met zich laten sollen AZ-linksback Milos Kerkez trots op zware professionele overtreding: ’Een boodschap’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

De dolenthousiaste Milos Kerkez zoekt contact met het AZ-publiek. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Milos Kerkez was donderdagavond tijdens de 4-0 zege op Gil Vicente één van de vele uitblinkers van AZ. De Hongaarse linksback was betrokken bij twee opmerkelijke acties: bij een schilderachtige assist op Dani de Wit én bij een zware professionele overtreding. ,,Dát was mijn beste actie van de wedstrijd.”