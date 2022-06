Officieel: Serena Williams (40) terug op Wimbledon met wildcard

Williams kwam sinds de Wimbledon-editie van vorig jaar niet meer in actie. Ze gaf in Londen in de eerste ronde op met een enkelblessure en meldde zich ook af voor de Olympische Spelen. In augustus liet ze, vanwege een hamstringblessure, ook de US Open aan zich voorbijgaan.

De 23-voudig grandslamkampioene staat momenteel op plek 1208 van de wereldranglijst. Op Wimbledon zijn geen punten te verdienen voor de wereldranglijst. Dat bepaalden de ATP en WTA in reactie op het besluit van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.

Williams won Wimbledon zeven keer. Haar laatste zege op het gras in Londen boekte ze in 2016. In 2018 en 2019 was ze verliezend finaliste.