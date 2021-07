Sport Kort: Danny Noppert snel uitgeschakeld op World Matchplay

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zuid-Afrikaan Anderson wint tennistoernooi Newport

23.43 uur: Kevin Anderson heeft het tennistoernooi van Newport gewonnen. De 35-jarige Zuid-Afrikaan was in de eindstrijd met 7-6 (8) 6-4 te sterk voor de 20-jarige Amerikaan Jenson Brooksby.

Voor Anderson, de voormalige nummer 5 van de wereld, betekende het zijn zevende toernooizege op de ATP Tour. Brooksby stond nog niet eerder in een finale op het hoogste tennisniveau.

Noppert verliest in openingsronde World Matchplay

23.42 uur: Darter Danny Noppert is al in de eerste ronde van de World Matchplay uitgeschakeld. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de als tweede geplaatste Schot Peter Wright. In Blackpool werd het liefst 10-2.

Een dag eerder strandden Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena ook al. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. De Brabander, die het evenement in 2015 en 2016 won, speelt maandag in de eerste ronde tegen de Australiër Damon Heta.

Het World Matchplay vormt samen met het WK en de Premier League de 'Triple Crown', het zijn de drie meest prestigieuze toernooien. Vorig jaar won de Belg Dimitri Van den Bergh de hoofdprijs van 150.000 pond (165.000 euro).

Amerikaanse golfer Morikawa wint Brits Open

20.01 uur: De Amerikaan Collin Morikawa heeft op de golfbaan van het Engelse Royal Saint George's het Brits Open gewonnen. Voor de 24-jarige nummer 4 van de wereld, die in 2020 zijn profdebuut maakte, was het al zijn tweede zege in een majortoernooi, nadat hij vorig jaar al het PGA-kampioenschap won.

Morikawa eindigde met een score van 15 slagen onder het baangemiddelde. De Amerikaan Jordan Spieth, drievoudig majorwinnaar, werd tweede. Hij had 2 slagen meer nodig dan Morikawa.

Morikawa ging met 1 slag achterstand op de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen de laatste ronde in. Hij was zondag beduidend beter op dreef dan Oosthuizen, die drie dagen lang bovenaan stond, maar slechts op een gedeelde derde plaats eindigde met 4 slagen achterstand, samen met de Spanjaard Jon Rahm.

Oosthuizen eindigde voor de derde keer op rij dit jaar op het podium van een major.

Triomf in Boedapest voor tennisster Poetintseva

18.56 uur: Joelia Poetintseva heeft het WTA-toernooi van Boedapest op haar naam gebracht. De tennisster uit Kazachstan, de nummer 1 van de plaatsingslijst, rekende in de finale met 6-4 6-0 af met Angelina Kalinina uit Oekraïne.

Poetintseva voegde in de Hongaarse hoofdstad haar tweede WTA-titel toe aan haar erelijst. Eerder pakte ze in 2019 in Neurenberg de eindzege. Kalinina speelde haar eerste finale op het hoogste niveau.

Ulissi wint Italiaanse etappekoers, slotrit voor Ackermann

17.50 uur: Diego Ulissi heeft de zege gepakt in de etappekoers Settimana Ciclistica Italiana. De Italiaan hield de leidende positie vast in de vijfde etappe die werd gewonnen door sprinter Pascal Ackermann. Voor de Duitser van Bora-hansgrohe was het al de derde ritzege op Sardinië. Ulissi won de eerste en vierde rit.

Ackermann bleef in de sprint in Cagliari, na een etappe van 170 kilometer met heuvels halverwege, de Colombiaan Jhonatan Restrepo en de Belg Sep Vanmarcke voor. In het klassement hield Ulissi, die als dertiende binnenkwam, een marge van 8 seconden op Vanmarcke.

Sloveens tennissucces bij vrouwentoernooi in Lausanne

17.50 uur: Tamara Zidansek heeft voor Sloveens tennissucces gezorgd bij het toernooi in het Zwitserse Lausanne. De nummer één van de plaatsingslijst versloeg in de finale de Française Clara Burel met 4-6 7-6 (5) 6-1.

Zidansek won in Lausanne haar eerste WTA-titel. De 23-jarige Sloveense verloor eerder de finales in Nürnberg en Bogota. De drie jaar jongere Burel stond voor het eerst in een eindstrijd op de WTA Tour.

Noorse tennisser Ruud verovert in Bastad derde ATP-titel

16.37 uur: De Noorse tennisser Casper Ruud heeft bij het toernooi in het Zweedse Bastad zijn derde titel op de ATP Tour behaald. In de finale ontdeed hij zich met 6-3 6-3 van de Argentijn Federico Coria.

Ruud pakte eerder dit jaar al de titel in Genève en had al het toernooi van Buenos Aires op zijn erelijst staan.

De als eerste geplaatste Noor hoefde in Bastad geen set af te staan. „Dit is een ongelooflijke week voor mij geweest, misschien wel de beste week in mijn leven”, zei de nummer 16 van de wereld na de finale. „Deze overwinning betekent heel veel voor mij.”

Ruud treedt op de ATP Tour in de voetsporen van zijn vader Christian Ruud, die ooit 39e op de wereldranglijst stond. „Mijn vader en ik maakten steeds grapjes, wanneer ik hem zou verslaan in dit en in dat, maar ik denk dat ik hem nu heb verslagen in alles. We kunnen de trofee thuis brengen in Noorwegen. Het is bijzonder voor mij dat mijn vader dit heeft mee kunnen maken.”

Griekspoor de beste op Dutch Open in Amersfoort

16.20 uur: Tallon Griekspoor heeft in Amersfoort de Dutch Open gewonnen. In een Nederlands onderonsje was hij te sterk voor Botic van de Zandschulp.

De als eerste geplaatste Griekspoor zegevierde in de finale van het enige Nederlandse challengertoernooi met 6-1 3-6 6-1. Op de gravelbanen van tennisclub ALTA begon de 25-jarige Griekspoor sterk. In de eerste set gunde hij de als tweede gerangschikte Van de Zandschulp slechts één game. Maar Van de Zandschulp bracht daarna de spanning terug door de tweede set te pakken. In de beslissende set brak Griekspoor zijn landgenoot bij een stand van 2-1. Hij liep daarna uit naar 5-1 en maakte het op zijn eigen servicegame af.

Griekspoor is de nummer 115 van de wereld, Van de Zandschulp staat 132e.

Suzan Lamens was succesvol bij het ITF-toernooi in het Georgische Telavi. De 22-jarige won in de finale met 7-5 6-2 van de Zwitserse Joanne Zuger.

Arbiter Gözübüyük leidt Rapid Wien - Sparta Praag

16.04 uur: De Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük is dinsdag actief in de tweede voorronde van de Champions League. Hij is aangesteld voor het duel Rapid Wien - Sparta Praag. De wedstrijd in Oostenrijk begint om 20.30 uur.

De Nederlandse delegatie in Wenen bestaat uit vier man. Gözübüyük wordt bijgestaan door de assistent-scheidsrechters Johan Balder en Rens Bluemink. De vierde official is Sander van der Eijk.

Eerste ATP-titel tennissers Arends en Pel in dubbelspel

16.01 uur: De Nederlandse tennissers Sander Arends en David Pel hebben in het Zweedse Bastad hun eerste ATP-titel in het dubbelspel veroverd. Het duo won in de finale met 6-4 6-2 van de Duitser Andre Begemann en Albano Olivetti uit Frankrijk.

Eerder dit jaar bereikten Arends (29) en Pel (30) ook al de dubbelfinale van het toernooi in Marseille. Ze verloren toen van een Brits/Fins koppel. In Bastad haalden ze de finale door Pablo Cuevas uit Uruguay en de Fransman Fabrice Martin via een supertiebreak te verslaan: 2-6 7-5 10-7.

Winnaar Herlings breekt schouder in eerste manche MXGP in Oss

15.53 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft bij de Grote Prijs van Nederland in Oss de eerste manche in de MXGP-klasse gewonnen, ondanks dat hij hard werd aangereden door een concurrent. Na de manche bleek dat hij de race reed met een gebroken schouder. Hij zal niet meer van start gaan in de tweede manche die later zondag wordt verreden.

In het begin van de manche kwam Herlings in de problemen toen hij het voorwiel van de vliegende Ivo Monticelli tegen zich aan kreeg. Het lukte Herlings wonderwel om ondanks de harde botsing op de motor te blijven. De wereldkampioen van 2018 wist dankzij een sterke eindsprint de race toch te winnen.

Hij nam drie ronden voor het einde de koppositie over van Glenn Coldenhoff en kwam uiteindelijk met een voorsprong van ruim 2 seconden op zijn landgenoot over de finish. Achter Coldenhoff kwam Tim Gajser als derde over de streep. De Sloveen begon als leider in de WK-stand aan de GP in Oss. Calvin Vlaanderen kwam als tiende over de finish en Brian Bogers eindigde als twaalfde.

Herlings was vanaf poleposition aan de eerste race begonnen.

Carreno Busta wint toernooi in Hamburg

15.36 uur: De Spaanse tennisser Pablo Carreno Busta heeft zondag het toernooi in Hamburg gewonnen. In de finale rekende hij in twee sets af met Serviër Filip Krajinovic: 6-2 6-4.

De 29-jarige Carreno Busta behaalde in Duitsland zijn zesde ATP-titel in zijn loopbaan. Eerder won in Winston Salem, Moskou, Estoril, Chengdu en Marbella.

Krajinovic verraste in de kwartfinales door de Griek Stefanos Tsitsipas uit te schakelen. Hij speelde in Hamburg zijn vierde ATP-finale, maar wacht nog altijd op een eindzege.

Biljarter Jaspers wint hoofdprijs bij Grand Prix driebanden

15.35 uur: Dick Jaspers heeft in het Zuid-Koreaanse Wonju de World Grand Prix driebanden op zijn naam geschreven. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale thuisspeler Hwang Bong-ju met veel machtsvertoon: 18-3 17-11 23-4. De 55-jarige Brabander verdiende met zijn indrukwekkende eindzege een bedrag van bijna 75.000 euro. Volgens de Nederlandse biljartbond KNBB is dat voor Jaspers de hoogste winstpremie ooit.

De viervoudige wereldkampioen speelde in de finale met het fraaie gemiddelde van 2.320. „Mijn tegenstander, die een geweldig toernooi had gespeeld, kon het in de finale niet meer waarmaken”, zei Jaspers. „Hij was er eerlijk gezegd zo bedroefd over, dat hij een traantje moest laten. Ik heb hem vanaf het begin van de finale goed klem gezet.”

Jaspers, die zes weken in Zuid-Korea verbleef, erkende dat hij in de eindstrijd af en toe wat fortuinlijk was in zijn spel. ’Maar uiteindelijk heb ik toch een mooie finale gespeeld met een hoog gemiddelde. Zoals ik dat heel het toernooi heb gedaan. Ik ben in de drie poules, in de kwalificaties en in de finalepoule elke keer als eerste geëindigd. Dan mag ik dus wel zeggen dat ik de verdiende winnaar ben geworden.”

Jaspers keek met een voldaan gevoel terug op een lang en veeleisend toernooi. „Ik heb in totaal op de 18 wedstrijddagen van het toernooi 22 partijen gespeeld. Het was enorm zwaar, vooral mentaal. Dit was verreweg het langste toernooi dat ik ooit heb gespeeld. Ik heb er veel voor gedaan, heel veel getraind, het hele jaar door. De beloning is geweldig. Ik ben blij dat ik naar huis mag, zoals iedereen, en dat ik een gigantische prijs heb gewonnen. Dat heeft het allemaal de moeite waard gemaakt.”

Over 22 wedstrijden boekte Jaspers in Zuid-Korea 17 overwinningen, 1 gelijkspel en 4 nederlagen, met een algemeen gemiddelde van 2.308.

Krejcikova pakt titel bij tennistoernooi in Praag

15.24 uur: De Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova heeft voor eigen publiek het toernooi van Praag op haar naam gebracht. In de finale had de nummer dertien van de wereld weinig moeite met Tereza Martincova. Ze gunde haar landgenote slechts twee games en won de partij in een uur en vijf minuten met 6-2 6-0.

De 25-jarige Krejcikova won in mei en juni op gravel achter elkaar het toernooi van Straatsburg en Roland Garros. De Tsjechische schoot op de wereldranglijst omhoog naar de dertiende plaats. Op Wimbledon kwam in de vierde ronde een einde aan haar zegereeks, maar in Praag pakte ze de draad weer op en won op hardcourt.

„Ik ben heel blij dat de wedstrijd voor mij positief is geëindigd”, zei Krejcikova na afloop. „Tereza speelt momenteel uitstekend tennis en het was niet zo eenvoudig als het lijkt.”

Motorcrosser Herlings wint eerste manche MXGP in Oss

14.23 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft bij de Grote Prijs van Nederland in Oss de eerste manche in de MXGP-klasse gewonnen. Hij nam drie ronden voor het einde de koppositie over van Glenn Coldenhoff en kwam uiteindelijk met een voorsprong van ruim 2 seconden op zijn landgenoot over de finish.

Herlings kwam in de beginfase nog wel in de problemen toen hij het voorwiel van een andere crosser tegen zich aan kreeg. De wereldkampioen van 2018 herstelde zich echter goed en dankzij een sterke eindsprint wist hij de race toch te winnen.

Achter Coldenhoff kwam Tim Gajser als derde over de streep. De Sloveen begon als leider in de WK-stand aan de GP in Oss. Calvin Vlaanderen kwam als tiende over de finish en Brian Bogers eindigde als twaalfde.

Herlings was vanaf poleposition aan de eerste race begonnen. Later op zondag volgt de tweede manche.

Zambia ontslaat bondscoach Sredojevic

13.25 uur: De voetbalbond van Zambia gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Servische trainer Milutin Sredojevic moet vertrekken vanwege een gebrek aan vertrouwen in zijn aanpak. Hij was sinds februari vorig jaar werkzaam als bondscoach van Zambia.

Sredojevic fungeerde sinds 2001 als coach van diverse landen en clubs in Afrika. Zijn opvolger moet Zambia naar het eindtoernooi om de wereldtitel in 2022 in Qatar leiden.

Milwaukee Bucks heeft titel in NBA voor het grijpen

09:08 uur De basketballers van Milwaukee Bucks zijn nog maar één zege verwijderd van de titel in de NBA. De ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo versloeg Phoenix Suns in de vijfde wedstrijd van de finale met 123-119. Daarmee kwam de stand in de best-of-seven serie op 3-2.

Dinsdag kunnen de Bucks voor eigen publiek in Milwaukee de tweede titel in de NBA veiligstellen. De club uit Wisconsin veroverde in 1971 het eerste kampioenschap in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Indien de Suns het zesde duel winnen, valt de beslissing donderdag in Arizona.

Dick Jaspers pakt jackpot in Korea

09:45 uur Dick Jaspers heeft zijn nummer één positie op de wereldranglijst onderstreept door een groot grand prix driebanden in Zui-Korea op zijn naam te schrijven.

In de finale van dit invitatietoernooi was hij veel te sterk voor dé grote verrassing van het toernooi, de Koreaan Bong Joo Hwang. Jaspers won de finale met 3-0. De setstanden waren: 18-3, 17-11 en 23-4.

Naast een fraaie bokaal kreeg de Brabander een cheque van 74.000 euro. Hwang ging met 37.000 euro naar huis.

Al Ahly wint Afrikaanse Champions League voor tiende keer

07:00 uur Al Ahly heeft voor de tiende keer de Afrikaanse Champions League gewonnen. De Egyptische voetbalclub versloeg Kaiser Chiefs uit Zuid-Afrika met 3-0.

Mohamed Sherif opende in de beginfase van de tweede helft de score in het lege stadion in Casablanca. Daarna troffen ook Magdi Afsha en Amr El-Sulaya nog doel. Kazier Chiefs, dat voor het eerst in de eindstrijd stond, speelde de gehele tweede helft met een man minder. Happy Mashiane werd kort voor rust met een rode kaart van het veld gestuurd.