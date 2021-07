Sport Kort: Milwaukee Bucks heeft NBA-titel voor het grijpen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Milwaukee Bucks heeft titel in NBA voor het grijpen

09:08 uur De basketballers van Milwaukee Bucks zijn nog maar één zege verwijderd van de titel in de NBA. De ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo versloeg Phoenix Suns in de vijfde wedstrijd van de finale met 123-119. Daarmee kwam de stand in de best-of-seven serie op 3-2.

Dinsdag kunnen de Bucks voor eigen publiek in Milwaukee de tweede titel in de NBA veiligstellen. De club uit Wisconsin veroverde in 1971 het eerste kampioenschap in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Indien de Suns het zesde duel winnen, valt de beslissing donderdag in Arizona.

Dick Jaspers pakt jackpot in Korea

09:45 uur Dick Jaspers heeft zijn nummer één positie op de wereldranglijst onderstreept door een groot grand prix driebanden in Zui-Korea op zijn naam te schrijven.

In de finale van dit invitatietoernooi was hij veel te sterk voor dé grote verrassing van het toernooi, de Koreaan Bong Joo Hwang. Jaspers won de finale met 3-0. De setstanden waren: 18-3, 17-11 en 23-4.

Naast een fraaie bokaal kreeg de Brabander een cheque van 74.000 euro. Hwang ging met 37.000 euro naar huis.

Al Ahly wint Afrikaanse Champions League voor tiende keer

07:00 uur Al Ahly heeft voor de tiende keer de Afrikaanse Champions League gewonnen. De Egyptische voetbalclub versloeg Kaiser Chiefs uit Zuid-Afrika met 3-0.

Mohamed Sherif opende in de beginfase van de tweede helft de score in het lege stadion in Casablanca. Daarna troffen ook Magdi Afsha en Amr El-Sulaya nog doel. Kazier Chiefs, dat voor het eerst in de eindstrijd stond, speelde de gehele tweede helft met een man minder. Happy Mashiane werd kort voor rust met een rode kaart van het veld gestuurd.