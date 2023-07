Alcaraz zonder setverlies verder ondanks korte opleving afzwaaiende Chardy

De 36-jarige Chardy verloor de eerste acht games van de wedstrijd. Toen hij bij een 6-0 2-0-achterstand zijn eerste game won, kreeg hij een staande ovatie van het publiek op Court 1.

Alcaraz (20) had het onder het dichte dak van de tweede baan op Wimbledon na twee voorspoedig verlopen sets toch even lastig in de derde set. Hij kwam met 4-2 achter, maar herstelde zich knap en liet het niet toe dat Chardy zijn afscheid zou opluisteren met winst van een set.

Na afloop verliet Chardy onder een ovationeel applaus de baan. De Fransman was tien jaar geleden de nummer 25 van de wereld. Hij reikte in 2013 tot de kwartfinales op de Australian Open. Chardy pakte één titel: in 2009 won hij het graveltoernooi van Stuttgart.

Bron: discovery+

Alcaraz neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransen Alexandre Muller en Arthur Rinderknech.