Alcaraz zonder setverlies verder op Wimbledon, winnende Murray lacht om Federer

De 36-jarige Chardy verloor de eerste acht games van de wedstrijd. Toen hij bij een 6-0 2-0-achterstand zijn eerste game won, kreeg hij een staande ovatie van het publiek op Court 1.

Alcaraz (20) had het onder het dichte dak van de tweede baan op Wimbledon na twee voorspoedig verlopen sets toch even lastig in de derde set. Hij kwam met 4-2 achter, maar herstelde zich knap en liet het niet toe dat Chardy zijn afscheid zou opluisteren met winst van een set.

Bron: discovery+

Na afloop verliet Chardy onder een ovationeel applaus de baan. De Fransman was tien jaar geleden de nummer 25 van de wereld. Hij reikte in 2013 tot de kwartfinales op de Australian Open. Chardy pakte één titel: in 2009 won hij het graveltoernooi van Stuttgart.

Alcaraz neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransen Alexandre Muller en Arthur Rinderknech.

Murray staat slechts vier games af in Brits onderonsje

Andy Murray heeft in zijn eerste wedstrijd op Wimbledon maar vier games afgestaan. De Schot liet in een Brits onderonsje de Engelsman Ryan Peniston met 6-3 6-0 6-1 kansloos.

Murray maakte indruk in de lange rally’s en stond geen enkele keer zijn servicegame af, ondanks ’slechts’ vijf aces. De tweevoudig kampioen zocht zeventien keer het net op en won er alle punten.

„Het was geweldig om terug te keren op het Centre Court. De laatste jaren ben ik hier niet zo succesvol geweest, maar ik ben klaar voor een mooie reeks”, zei de 36 jaar oude Murray na afloop. In aanloop naar Wimbledon won de Schot, tegenwoordig de nummer 40 van de wereld, twee challengertoernooien op gras.

De wedstrijd werd gespeeld onder het gesloten dak van het Centre Court. Het regent al uren in Londen en op de bijbanen werd dinsdag slechts ruim een uur getennist. Roger Federer bekeek de hele wedstrijd vanuit de Royal Box. De achtvoudig kampioen werd dinsdagmiddag geëerd op de hoofdbaan. Na afloop wendde Murray zich ook nog tot Federer. Hij noemde hem „een tennisroyal.”

In de tweede ronde wacht Murray gegarandeerd een tegenstander van formaat. Dan neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en Dominic Thiem uit Oostenrijk. Thiem heeft de eerste set gewonnen, waarna de wedstrijd in de tweede set bij 4-3 in het voordeel van Tsitsipas werd onderbroken vanwege de regen.

Murray, die is teruggekeerd na een ingrijpende heupoperatie, won Wimbledon in 2013 en 2016.

Regen

Vanaf iets na 13.00 uur Nederlandse tijd heeft het bijna onafgebroken geregend in Londen, waar er dinsdag pas ruim een uur is getennist. Alleen op de twee grote banen met een dak kan er gespeeld worden.