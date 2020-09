DTM-coureur Robin Frijns wil oogsten in Assen

Robin Frijns hoopt komend weekeinde in Assen te kunnen schitteren. Ⓒ ANP/HH

ASSEN - Een primeur is het niet meer dat de snelle DTM-wagens met 620pk onder de motorkap naar TT Circuit Assen komen, want dat debuut in de capital of speed geschiedde vorig jaar al. Toch is er komend weekeinde weer een nieuwigheidje, waarmee de vierde ronde van de Deutsche Tourenwagen Masters zich dit seizoen van andere DTM-evenementen onderscheidt.