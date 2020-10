Cambuur deelt rivaal NAC flinke dreun uit

Vlak voor rust kwam Cambuur op voorsprong. Giovanni Korte scoorde in de rebound, nadat Jamie Jacobs op de paal had gekopt. Korte had de aanval zelf ingeleid. Mitchel Paulissen maakte er na ongeveer een uur 2-0 van. Calvin Mac-Intosch was zo goed de voorbereiding van de treffer te verzorgen.

Korte zorgde vervolgens voor 3-0, nu was Robert Mühren de aangever. Jamie Jacobs maakte het nog erger voor de thuisclub, door na een aardig uitgespeelde aanval nog een keer raak te schieten.

Bij NAC ontbraken meerdere spelers én coach Maurice Steijn vanwege een besmetting met het coronavirus. Om die reden werd het duel met Cambuur afgelopen vrijdag enkele dagen uitgesteld.

Door een late treffer van Thomas Beekman speelde NEC in het duel in de middenmoot bij Jong PSV gelijk, 1-1. De Eindhovenaren stonden lang op voorsprong dankzij Kristofer Kristinsson.