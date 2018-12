Bertens veegt vloer aan met Wozniacki

De 26-jarige Nederlandse liet verrassend genoeg geen spaan heel van Caroline Wozniacki, de nummer twee van de wereld. Bertens zegevierde met 6-2 en 6-2. Na iets meer dan een uur tennis zat de ongelijke strijd er al op.

Bertens veel te goed

In haar voorgaande drie duels had de inwoonster van Breda nog nooit een set gewonnen van de winnares van de Australian Open, maar op gravel is alles anders. Op haar favoriete ondergrond beukte Bertens de ene na de andere winner langs de voormalig nummer één van de wereld. Uiteindelijk sloeg Bertens 29 winners, Wozniacki slecht vijf.

Wozniacki, die bij een toernooizege weer nummer één was geworden, moet het altijd van haar vastheid hebben, maar tegen Bertens is dat simpelweg niet voldoende op gravel. De laatste tien punten werden gewonnen door Bertens, die vorig jaar ook de kwartfinales bereikte in Madrid.

Bij de laatste acht stuit de nummer 20 van de wereld op Kiki Mladenovic of op Maria Sjarapova. De Francaise en de Russin treffen elkaar woensdagavond in de hoofdstad van Spanje.