Tiger Woods kiest 11-jarige zoon als partner op golftoernooi

Van 17 tot 20 december wordt op de Ritz-Carlton Golf Club in Orlando het PNC-kampioenschap gespeeld. Een toernooi waar een topgolfer wordt bijgestaan door een familielid.

De 44-jarige Tiger Woods, die al 82 toptoernooien, waarbij 15 majors heeft gewonnen, maakt zijn debuut in dat toernooi. Hij koos zijn 11-jarige zoon Charlie als partner. Die won afgelopen zomer in Florida een golftoernooi voor de jeugd. Met papa als caddy.

„Hij begint het goed te kunnen”, aldus Tiger, die 82 PGA Tour-evenementen heeft gewonnen. „Hij begint te begrijpen hoe hij moet spelen. Hij stelt me de juiste vragen. Het was gewoon geweldig om met hem op het toernooi te zijn. Het doet me denken aan vroeger, het samenzijn tussen ik en mijn vader.”

Vader en zoon Woods zullen het onder meer moeten opnemen tegen Justin Thomas en zijn vader Mike.

