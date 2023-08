Jarige Mike Teunissen schrijft koninginnenrit Renewi Tour op zijn naam

De finale werd al vroeg geopend door met name de mannen van UAE Team Emirates. Zo werd de aanval van Wellens, winnaar in 2014 en 2015, ingeleid. De Belg nam bij de passage van de Muur van Geraardsbergen de leiding en reed solo weg. Een lekke band verpestte zijn feestje, al kon hij nog wel aanhaken bij de achteropkomende groep.

Daar zat ook Teunissen bij. Hij, Wellens en vijf anderen konden gaan strijden om de ritzege in de straten van Geraardsbergen. Al liet Teunissen het niet zover komen. Met een goed getimede aanval liet hij de rest achter.

Wiebes zegeviert in Scandinavië

Lorena Wiebes heeft haar tweede ritzege in de Ronde van Scandinavië behaald. In de derde etappe over 134,9 kilometer van het Noorse Kongsberg naar Larvik won ze met overmacht de sprint. De renster van SD Worx bleef de Duitse Liane Lippert en de Deense Cecilie Uttrup Ludwig voor. Wiebes was eerder succesvol in de eerste etappe.

Lorena Wiebes. Ⓒ ANP/HH

Ludwig behield de leiding in het algemeen klassement.

In de derde rit kregen de rensters een aantal beklimming voorgeschoteld. Er waren diverse aanvalspogingen, maar niemand slaagde erin weg te blijven. Het peloton was bijeen op weg naar de finish, waarna Wiebes sprintte naar haar elfde overwinning van dit seizoen.

