Feyenoord door corona met uitgedunde selectie op trainingskamp

Vier spelers uit de selectie onder 21 jaar moeten uit voorzorg thuisblijven vanwege een coronageval in hun spelersgroep. Het gaat om Marouan Azarkan, Achraf El Bouchataoui, Ian Smeulers en Jordy Wehrmann. Advocaat had het viertal in Duitsland graag aan het werk gezet, maar door het besmettingsgeval in de selectie tot 21 jaar moet hij zijn trainingsplannen enigszins aanpassen.

Berghuis en Sinisterra

Advocaat neemt nu 22 spelers mee naar Duitsland. Onder hen bevindt zich aanvoerder Steven Berghuis, die afgelopen week aansloot bij de groepstraining. Hij verbleef eerder deze zomer een aantal dagen in het ziekenhuis vanwege een luchtweginfectie. Ook Tyrell Malacia en Luis Sinisterra behoren tot de selectie, al zijn zij nog aan het herstellen van blessures.

Feyenoord speelt zaterdag achter gesloten deuren in Duisburg tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg. Het gaat om twee duels van elk twee keer een half uur. Daarna reist het Rotterdamse gezelschap naar Zuid-Duitsland, waar tot en met 29 augustus een trainingskamp wordt gehouden.

Op dinsdag speelt Feyenoord tegen Arminia Bielefeld en vrijdag fungeert Hamburger SV als tegenstander. Beide oefenduels vinden plaats in Kufstein, net over de grens in Oostenrijk.