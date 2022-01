Hamstringblessure houdt Memphis Depay aan de kant bij FC Barcelona

Zijn hamstring is overbelast en de Nederlander is niet opgenomen in de wedstrijdselectie, meldt de Spaanse club. Het is niet duidelijk hoelang Depay (27) aan de kant staat.

Dembélé

Ook Ousmane Dembélé ontbreekt in de selectie. De 24-jarige Fransman weigert zijn komende zomer aflopende contract te verlengen en Barcelona wil hem daarom nog deze winter verkopen. „Dembélé moet direct vertrekken”, zegt sportief directeur Mateu Alemany via de clubkanalen van de Catalanen. „Of de speler verlengt zijn contract of we zoeken naar een andere club”, zei trainer Xavi woensdag al op een persconferentie. De afgelopen tijd kwam de aanvaller nog wel in actie voor Barcelona.

De ploeg van Xavi speelt tegen de Basken in de achtste finales van de Copa del Rey. Frenkie de Jong en Sergiño Dest zitten wel bij de selectie. Dat geldt niet voor Luuk de Jong.