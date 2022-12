Jeugdinternational Marokko betrokken bij auto-ongeluk: ’Buiten levensgevaar’

Kopieer naar clipboard

Rayyane Falchou. Ⓒ ANP/HH

Rayyane Falchou, reservedoelman van KV Mechelen en jeugdinternational van Marokko, was in de nacht van woensdag op donderdag betrokken bij een verkeersongeval. De 18-jarige Falchou is inmiddels al geopereerd.