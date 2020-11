Jong Oranje sluit EK-kwalificatie af met nederlaag in Portugal

Jong Portugal eindigde eveneens op 27 punten, maar belandde op de tweede plek op basis van de onderlinge resultaten. Het duel in Doetinchem won Nederland in oktober met 4-2.

Jong Oranje had zich eerder al gekwalificeerd voor het eindtoernooi, dat in twee delen wordt afgewerkt in voornamelijk Hongarije en Slovenië. Ook Portugal was voor het begin van de laatste groepswedstrijd al zeker van EK-deelname.

Beide ploegen speelden vol op de winst. Die instelling leverde een aantrekkelijke en bij vlagen ook grimmige wedstrijd op, in een hoog tempo, met veel inzet en strijdlust, en de nodige doelkansen. Portugal was net iets scherper in de afronding.

Door een verkeerde ingooi van aanvoerder Deyovaisio Zeefuik kon Fabio Vieira al na 1 minuut de score openen. De vleugelverdediger maakte zijn fout in de 42e minuut goed. Hij gaf een afgemeten voorzet op Cody Gakpo, die van dichtbij doel trof: 1-1. In de 53e minuut kwam Vieira met een van richting veranderd schot opnieuw tot scoren (2-1).

Kort daarna voorkwam Perr Schuurs in de doelmond de derde Portugese treffer. Namens Jong Oranje lieten Justin Kluivert en Gakpo kansen op de gelijkmaker liggen.

Het EK 2021 begint in het voorjaar met een groepsfase met zestien deelnemers (24-31 maart). Groep A en groep C worden in Hongarije afgewerkt en Slovenië organiseert groep B. Groep D wordt gehouden in één van de vier landen die in deze poule wordt ingeloot.

Na de groepsfase volgt een finaleronde met acht teams (31 mei-6 juni). Er is voor deze nieuwe opzet gekozen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en het verplaatsen van het EK 2020 voor A-teams naar de zomer van 2021.