VVV doet goede zaken in strijd tegen degradatie

Danny Post zorgde halverwege de eerste helft voor de enige goal van de wedstrijd, de aanvoerder van de Venlonaren zag zijn van richting veranderde schot achter doelman Janis Blaswich vliegen. De beste kans op de tweede Limburgse treffer was voor Oussama Darfalou. Hij schoot na een fraaie actie van John Yeboah op rechts net over.

Heracles was zelden gevaarlijk. Voor rust was Silvester van der Water een keer dicht bij een treffer, maar hij zag doelman Thorsten Kirschbaum ingrijpen. Na de hervatting schoot topschutter Cyriel Dessers uit de draai net over.

VVV kreeg in de slotfase nog een strafschop na een overtreding op Yeboah, maar op voorspraak van de VAR draaide scheidsrechter Ingmar Oostrom zijn beslissing terug.

