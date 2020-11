Jutta Leerdam prolongeert met overmacht titel op 1000 meter

Drievoudig kampioene Ireen Wüst pakte brons met 1.15,40. Jorien ter Mors, regerend olympisch kampioen op deze afstand, belandde met een tijd 1.15,44 net naast het podium (vierde). Ze won vrijdag bij de NK afstanden de 1500 meter en eindigde zaterdag op de dubbele 500 meter ook al als vierde.

Voor Kok (20) was het haar tweede NK-medaille in Heerenveen. De talentvolle Friezin veroverde zaterdag de Nederlandse titel op de 500 meter. De onttroonde Leerdam moest op de sprint genoegen nemen met zilver. Suzanne Schulting, olympisch shorttrackkampioene op de 1000 meter, eindigde met een tijd van 1.15,76 op de zesde plek.

Tweede titel voor Irene Schouten

Irene Schouten veroverde zondag bij de NK afstanden in Heerenveen haar tweede titel veroverd. De 28-jarige stayer van Team Zaanlander was ook de beste op de 5000 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de massastart zegevierde in een tijd van 6.55,94. Daarmee was ze ruim vijf seconden sneller dan Reina Anema, die in 7.01,37 als tweede eindigde. Carlijn Achtereekte pakte brons met een tijd van 7.01,62.

Schouten won zaterdag in het lege Thialf al de 3000 meter. Dat was haar eerste Nederlandse titel op een klassieke afstand op de langebaan. De succesvolle marathonschaatsster veroverde op de massastart al wel zeven keer NK-goud.

Irene Schouten wint na de 3000 meter ook de 5000 meter. Ⓒ ANP/HH

Krol pakt opnieuw de dubbel in Thialf

Thomas Krol pakte bij de NK afstanden opnieuw de dubbel op de middellange afstanden. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma was in het lege Thialf ook weer de beste op de 1000 meter. Hij zegevierde in een tijd van 1.08,02. Ploeggenoot Kai Verbij eindigde kort achter hem als tweede: 1.08,17. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, net hersteld van het coronavirus, veroverde brons met een tijd van 1.08,27.

Krol won zaterdag in Heerenveen ook al de 1500 meter. Vorig jaar was hij tijdens de NK op beide afstanden eveneens de snelste. Dai Dai N’tab, op vrijdag de winnaar van de dubbele 500 meter, belandde met een tijd van 1.09,11 op de zesde plaats.

„Voor mij is dit de maximale score, beter had ik het hier niet kunnen doen”, concludeerde Krol bij de NOS voldaan. „Maar ik blijf wel kritisch op mezelf. Technisch ging het vandaag niet helemaal goed in mijn eerste volle ronde. De slotronde was wel weer goed. Dit was een beetje op het randje van wat ik op topniveau kan. Als alles op z’n plek valt, dan komt er nog iets veel mooiers uit.”

Krol sprak zijn respect uit voor oud-ploeggenoot Nuis, zowel nationaal als internationaal zijn grote rivaal op de 1000 en 1500 meter. „Kjeld is Kjeld. Als er iemand veel talent heeft voor schaatsen, is hij het wel. Hij heeft natuurlijk door het coronavirus een trainingsachterstand opgelopen, maar op talent en wilskracht kan hij dit seizoen nog ver komen.”