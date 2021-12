Brian Brobbey alvast medisch gekeurd door Ajax

De onderhandelingen tussen Ajax en RB Leipzig over een huurperiode van de spits bevinden zich in de afrondende fase. Omdat beide clubs optimistisch zijn over een positieve afloop kreeg Brobbey al toestemming om zich te laten keuren, zodat dat niet in zijn vakantie hoeft te gebeuren.

Brobbey maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Ajax naar de Bundesliga-club, maar heeft het niet bijster naar zijn zin bij RB Leipzig, waarvoor hij slechts tweemaal in de basis is gestart. Voor de rest is de spits, die nog geen enkele goal heeft gemaakt voor zijn nieuwe club, vooral gebruikt als invaller. Het is nog onduidelijk of Ajax een optie tot koop bedingt in de huurovereenkomst.