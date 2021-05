Eerste zege André Greipel in twee jaar tijd

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Arantxa Rus grijpt net naast ITF-titel in Spanje

15.23 uur: Het is tennisster Arantxa Rus net niet gelukt het ITF-toernooi in het Spaanse La Bisbal D'Emporda op haar naam te schrijven. De nummer 1 van de plaatsingslijst verloor in de finale in drie sets van de Russin Irina Chromatsjeva. Het werd 6-4 1-6 7-6 (8).

De 30-jarige Rus, die in de derde set een 3-0-voorsprong uit handen gaf, besloot het duel met een dubbele fout. Rus, de nummer 86 van de wereld, is achter Kiki Bertens de nummer 2 van Nederland.

Rus had haar eerste ITF-titel kunnen veroveren sinds 2019, toen ze tien keer de beste was op het niveau onder de WTA-toernooien.

Zwemmen: EK-debutant Bottelier grijpt naast medaille op 25 kilometer

15.03 uur: Zwemmer Lars Bottelier heeft bij de EK in Boedapest net naast een medaille gegrepen op de 25 kilometer in het open water. De 24-jarige zwemmer uit IJmuiden handhaafde zich in het Lupameer lang vooraan. Bottelier lag bij de laatste boei op de tweede plaats, maar kwam op het laatste stuk tekort om een medaille te pakken en eindigde als vijfde.

De Franse wereldkampioen Axel Reymond veroverde zijn derde Europese titel op de 25 kilometer. De 27-jarige Reymond, in 2014 en 2016 ook al de sterkste op de langste afstand, sloeg in de laatste honderden meters een gat en tikte na 4 uur en 36 minuten zwemmen als eerste aan. De Italiaan Matteo Furlan eindigde ruim 5 seconden later als tweede, Kirill Abrosimov uit Rusland pakte het brons. Bottelier kwam 18 seconden na de winnaar onder de finishboog door.

Sharon van Rouwendaal sloeg de EK-wedstrijd over 25 kilometer over. Ze veroverde eerder in de week in het Lupameer nabij Boedapest goud op de 5 en 10 kilometer. Ferry Weertman, net als Van Rouwendaal olympisch kampioen op de 10 kilometer, eindigde op de olympische afstand als vierde. Bottelier werd toen 22e.

Wielrennen: Na ruim twee jaar weer eens winst voor wielrenner Greipel

14.47 uur: Wielrenner André Greipel heeft voor het eerst in meer dan twee jaar een koers op zijn naam geschreven. De 38-jarige Duitser was de snelste in de massasprint van de Trofeo Alcúdia op het Spaanse eiland Mallorca. Hij troefde de Noor Alexander Kristoff (tweede) en de Belg Christophe Noppe (derde) af.

Greipel, in zijn carrière goed voor onder meer elf ritzeges in de Tour de France en zeven in de Ronde van Italië, was voor deze zege voor het laatst succesvol in januari 2019. Toen won hij de zesde etappe van de Ronde van Gabon.

Atletiek: Bersee en Dillen winnaars Fieldlabloop in Enschede

14.25 uur: Dominic Bersee en Kim Dillen hebben de eerste hardloopwedstrijd over 10 kilometer sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland gewonnen. Bersee was op het afgesloten parcours op de oude vliegbasis Twente de snelste man in 30.43 minuten, Dillen won de race bij de vrouwen in 35.41.

De wedstrijd maakte deel uit van het Fieldlab-hardloopevenement in Enschede, waarvoor ruim 1800 mensen zich hadden ingeschreven. Er was plek voor 5000 deelnemers, maar zoveel hardlopers kreeg de organisatie niet aan de start. De organisatie vermoedde dat de verplichting om een negatieve coronatest in te leveren mensen ervan weerhield zich aan te melden.

Het evenement heeft vier starttijden. Op het hardloopterrein is alles zoveel mogelijk als normaal, met muziek, een horecaplein, geen afstandsregels en evenmin de verplichting een mondkapje te dragen.

Motorsport: Bendsneyder verrast met vijfde plaats in Moto 2-race Le Mans

13:45 uur Een spoedoperatie aan zijn rechterarm heeft wonderwel goed uitgepakt voor motorcoureur Bo Bendsneyder. De Rotterdamse wegracer eindigde bij de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit van Le Mans als vijfde in de Moto2. Dat is zijn beste klassering ooit in deze klasse uit het WK wegrace. De Spanjaard Raul Fernandez won de race.

De 22-jarige Bendsneyder onderging vorige week een operatie aan zijn arm om een euvel te verhelpen waar veel motorracers mee worstelen. Hij had last van de ’arm pump’, vrij vertaald de opgepompte onderarm. Door de langdurige spanning tijdens de races kunnen de spieren in de armen verkrampen en zorgen voor krachtverlies.

De Rotterdammer deed het al goed in de kwalificaties, waarin hij de zesde startplek pakte. Vanaf die positie kende hij een prima start in de race en na enkele ronden lag de coureur van het Indonesische team Pertamina Mandalika zelfs op de derde plaats. Hij kon die podiumplek niet vasthouden; de Australiër Remy Gardner en de Italiaan Tony Arbolino gingen hem nog voorbij.

Voetbal: VVV in slotwedstrijd zonder trainer Luhukay

13.01 uur: VVV-Venlo sluit het seizoen af zonder trainer Jos Luhukay. De 57-jarige Limburger is in quarantaine gegaan en ontbreekt daardoor op de bank bij de laatste competitiewedstrijd tegen FC Emmen. De assistenten Jay Driessen en Mark Luijpers hebben daarom de eindverantwoordelijkheid.

VVV sluit tegen FC Emmen een verblijf van vier jaar in de Eredivisie af. De club uit Venlo verloor donderdag met 3-1 bij Ajax, waardoor degradatie een feit werd. Voor FC Emmen staat in De Koel nog wel veel op het spel. De ploeg van trainer Dick Lukkien neemt de zestiende plaats in, met 1 punt minder dan Willem II. De club die als zestiende eindigt, moet in de play-offs degradatie zien te voorkomen.

Luhukay werd in maart aangesteld als opvolger van de ontslagen Hans de Koning, met als opdracht om VVV op het hoogste niveau te houden. De club uit Venlo pakte in zeven wedstrijden onder hem echter slechts 1 punt.

Roeien: Mannen twee-zonder naar Tokio

12.21 uur: De Nederlandse roeiers in de twee-zonder hebben een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio gepakt. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek wonnen bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Luzern de finale en verzekerden zich daarmee van een olympisch startbewijs.

Het Nederlandse duo roeide al overtuigend in de heats en plaatste zich eerder zondag in de halve finales als snelsten voor de eindstrijd. Daarin duelleerden Van Sprang en Krommenhoek met de concurrentie, die vooral van Denemarken en de Verenigde Staten kwam. Na een spannende race gleed de Nederlandse twee-zonder in 6.38,60 nipt eerder over de meet dan de Deense boot, die 6.38,67 noteerde.

Het totaal aantal Nederlandse boten dat uitkomt op de Zomerspelen in Japan is nu elf. De vrouwen twee-zonder en de vrouwen acht slaagden er bij het OKT op de Rotsee niet in een olympisch startbewijs te bemachtigen.

De tien boten die al zeker waren van Tokio doen vanaf 21 mei mee aan wedstrijden om de wereldbeker, die ook op de Rotsee plaatsvinden.

Roeien: Vrouwen acht missen ticket voor Spelen Tokio

12.20 uur: De vrouwen acht is er bij het olympisch kwalificatietoernooi roeien in Luzern niet in geslaagd een olympisch ticket te bemachtigen. De boot eindigde in de finale op de Rotsee als vierde.

Een plek bij de eerste twee was vereist voor deelname aan de Spelen in Tokio, die op 23 juli beginnen. De acht van China won in 6.12,80 en bleef Roemenië een kleine drie tellen voor (6.15,27). Deze boten kwalificeerden zich voor Tokio.

De acht, met Elsbeth Beeres, Nika Vos, Dieuwertje den Besten, Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins, Aletta Jorritsma, Karien Robbers en stuurvrouw Dieuwke Fetter, klokten 6.25,39.

Voetbal: Werder Bremen ontslaat trainer vóór laatste speelronde

12.18 uur: Werder Bremen heeft een rigoureuze ingreep gedaan vóór de laatste speelronde van de Bundesliga. De Duitse club ontsloeg trainer Florian Kohlfeldt en verving hem door Thomas Schaaf, die al eerder Bremen coachte. Het besluit viel een dag na de nederlaag tegen Augsburg (2-0), waardoor Bremen in acuut degradatiegevaar is gekomen.

Kohlfeldt was sinds 2017 hoofdtrainer en stond al het gehele seizoen ter discussie. De laatste reeks van negen wedstrijden, waarin slechts 1 punt werd gehaald, bezegelde alsnog zijn lot. „Helaas waren we er na de nederlaag in Augsburg niet meer van overtuigd dat we verder kunnen met Florian Kohfeldt”, zei directeur Frank Baumann.

Schaaf, die eerder Bremen trainde van 1999 tot en met 2013, moet nu Werder Bremen klaarstomen voor de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, komende zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach. Inzet is behoud van de plaats in de Bundesliga; het liefst rechtstreeks en anders via een play-off.

Roeien: roeisters in twee-zonder niet naar Spelen

10:45 uur: De roeisters in de twee-zonder hebben op het olympisch kwalificatietoernooi op de Rotsee van Luzern geen ticket voor Tokio bemachtigd. Eve Stewart en Jośe van Veen eindigden in de finale als zesde en laatste. Een plaats bij de eerste twee was vereist om deelname aan de Spelen af te dwingen.

Het Russische duo Vasilisa Stepanova en Elena Oriabinskaia won de finalerace en stelde het olympisch ticket veilig. Het andere startbewijs ging naar de Deense twee-zonder, met daarin Hedvig Rasmussen en Fie Udby Erichsen.

Basketbal: Lakers houden zicht op play-offs na zege op Pacers

10:00 uur Regerend NBA-kampioen Los Angeles Lakers heeft volop geprofiteerd van de terugkeer van sterspeler LeBron James. Hij loodste zijn ploeg naar een duidelijke overwinning op Indiana Pacers (122-115) en hield de Lakers in de race voor de play-offs.

James, dit seizoen geplaagd door blessureleed, speelde zijn eerste wedstrijd sinds 2 mei. Hij noteerde 24 punten, 8 assists en 7 rebounds. Anthony Davis was ook op dreef met 28 punten en 10 rebounds.

De Lakers boekten hun 41e zege van het seizoen en met nog één wedstrijd te gaan in de reguliere competitie behouden ze daarmee uitzicht op directe kwalificatie voor de play-offs, die is voorbehouden aan de top 6 in de beide divisies. De nummers zeven tot en met tien spelen barrages voor de laatste vier tickets.