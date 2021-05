Sport Kort: Lakers houden zicht op play-offs na zege op Pacers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Lakers houden zicht op play-offs na zege op Pacers

10:00 uur Regerend NBA-kampioen Los Angeles Lakers heeft volop geprofiteerd van de terugkeer van sterspeler LeBron James. Hij loodste zijn ploeg naar een duidelijke overwinning op Indiana Pacers (122-115) en hield de Lakers in de race voor de play-offs.

James, dit seizoen geplaagd door blessureleed, speelde zijn eerste wedstrijd sinds 2 mei. Hij noteerde 24 punten, 8 assists en 7 rebounds. Anthony Davis was ook op dreef met 28 punten en 10 rebounds.

De Lakers boekten hun 41e zege van het seizoen en met nog één wedstrijd te gaan in de reguliere competitie behouden ze daarmee uitzicht op directe kwalificatie voor de play-offs, die is voorbehouden aan de top 6 in de beide divisies. De nummers zeven tot en met tien spelen barrages voor de laatste vier tickets.