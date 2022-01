Sport Kort: Bayern met Ibrahimovic in selectie tegen Gladbach

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bondscoach shorttrack: leegloop internationale wedstrijd jammer

18.49 uur: Bondscoach Jeroen Otter van de shorttrackers vindt het heel jammer dat de buitenlandse teams van Hongarije, Rusland en Frankrijk hebben afgezegd voor het internationale invitatietoernooi dat op 15 en 16 januari wordt gehouden in Leeuwarden. „We gaan inderdaad alleen in superafgeslankte vorm door”, zegt Otter.

„Het is heel begrijpelijk. Zij lezen ook het nieuws met een Nederlands record aan besmettingen en hebben gehoord dat de Russische langebaanploeg aan de kant staat bij de EK afstanden na positieve tests”, legt de bondscoach uit. „We hadden er rekening mee gehouden dat een of twee landen of sommige shorttrackers zouden afzeggen, maar dat het zo leegloopt is een vervelende constatering. We moeten hier al twee jaar flexibel mee omgaan, maar we zijn een team dat daar positieve dingen uit kan halen.”

De KNSB besloot het invitatietoernooi te organiseren nadat de EK shorttrack in Dresden niet doorgingen. De schaatsbond merkte aan de reacties dat iedereen behoefte had aan nog een wedstrijd. „Nu wordt het bijna een trainingswedstrijd”, zegt Otter, die toch vindt dat een wedstrijd met een officiële starter en een jury altijd iets toevoegt en dat het goed is om ritme op te doen. „Maar het was geweldig geweest als onze shorttrackers in de relay, de wereldkampioen van 2021, 2017 en 2014, hadden kunnen strijden tegen Rusland, de olympisch kampioen van 2014 en Hongarije, de olympisch kampioen van 2018.”

Otter moet zelf nog de laatste twee shorttrackers aanwijzen voor zijn olympische ploeg. Daarvoor waren volgens hem de EK niet geschikt geweest, omdat daar alleen de al geplaatste shorttrackers aan mee zouden doen. „Met deze wedstrijd hebben we de mogelijkheid om een aantal rijders nog eens te zien vechten, alleen nu niet tegen de buitenlandse concurrentie. We hebben tot 17 januari en kijken naar de trainingen, het afgelopen NK en deze wedstrijden en beslissen dan wie we denken nodig te hebben.”

Nishikori meldt zich af voor Australian Open

18.48: Kei Nishikori heeft zich teruggetrokken voor de Australian Open. De 32-jarige Japanner, ooit de nummer 4 van de wereld, is nog steeds herstellende van een heupblessure.

„Sinds eind vorig jaar heb ik last van mijn heup en het is nog niet 100 procent genezen. Ik moet daarom afzeggen voor de Australian Open”, schreef Nishikori op Twitter. „Het is een enorme teleurstelling voor me want Melbourne voelt als mijn ’thuis’-grandslam. Ik kan niet wachten om volgend jaar weer mee te doen.”

Nishikori behaalde, gehinderd door blessures, al drie jaar geen finale meer in het ATP-circuit. Hij bereikte op de Australian Open vier keer de kwartfinales, voor het laatst in 2019. Vorig jaar vloog de huidige nummer 47 van de wereld er in de eerste ronde uit. De Australian Open begint op 17 januari.

Bayern met twee junioren in selectie tegen Mönchengladbach

17.46 uur: Hoewel de club nog hoopt op uitstel, heeft het door corona geplaagde Bayern München voor de competitiewedstrijd van vrijdag tegen Borussia Mönchengladbach twee junioren in de selectie opgenomen. Trainer Jürgen Nagelsmann kampt met negen coronabesmettingen in zijn selectie en daarbovenop nog enkele blessures.

Nagelsmann kon donderdagmiddag op de training slechts negen spelers uit de A-selectie begroeten. Onder hen zaten bovendien Joshua Kimmich, die terug is uit quarantaine maar niet meer speelde sinds 6 november en Niklas Süle, die nog steeds kampt met rugklachten.

Voor het duel met Gladbach riep de coach enkele spelers van het tweede elftal op. Maar hij kwam ook uit bij twee amper 16-jarigen: aanvaller Arijon Ibrahimovic en middenvelder Paul Wanner. Als een van hen vrijdag in actie komt, is hij de jongste debutant ooit namens Bayern in de Bundesliga. Het bestuur van de Zuid-Duitse club doet er ondertussen alles aan het duel te verplaatsen.

Invitatietoernooi shorttrackers alleen in afgeslankte vorm

16.45 uur: Het internationale invitatietoernooi dat de shorttrackers rijden op 15 en 16 januari in Leeuwarden gaat door in aangepaste vorm en zonder de meeste buitenlandse deelnemers. Schaatsbond KNSB meldt dat vanwege de recente ontwikkelingen in de coronapandemie de teams van Hongarije, Frankrijk en Rusland zich hebben afgemeld.

Door de afmeldingen staan bij het toernooi in Leeuwarden grotendeels dezelfde deelnemers aan de start als bij de NK shorttrack begin januari. Naast de rijders van de nationale selectie en de KNSB Talent Teams komen ook shorttrackers Vladislav Bykanov uit Israël en de Belgische olympiërs Stijn en Hanne Desmet in actie.

De KNSB had het invitatietoernooi georganiseerd als vervangend toernooi voor de EK. Die zouden in het Duitse Dresden plaatsvinden, maar werden al eerder afgelast vanwege de coronapandemie. Daardoor zouden de shorttrackers na de NK shorttrack geen wedstrijden meer hebben.

Ondanks de afzeggingen uit het buitenland gaat de KNSB door met het toernooi. „Onze rijders hebben nog een wedstrijdprikkel nodig op weg naar de Spelen van Beijing”, meldt technisch directeur Remy de Wit. Het toernooi wordt verreden zonder publiek.

Bondscoach Jeroen Otter moet ook nog de laatste twee plaatsen in de Nederlandse selectie van de shorttrackers aanwijzen. De keuze daarvoor wil hij maken na het toernooi in Leeuwarden.

Nieuwe naam voor wielerploeg Froome en Fuglsang

16.01 uur: Wielerploeg Israel Start-Up Nation zal dit jaar onder een andere naam uitkomen. Het team, waarvoor onder anderen de Britse viervoudig Tourwinnaar Chris Froome en de Deen Jakob Fuglsang fietsen, meldde donderdag verder te gaan onder de naam Israel - Premier Tech.

Premier Tech is een technologiebedrijf met basis in Canada. Vorig jaar was het co-sponsor van het Kazachse Astana.

De enige Israëlische ploeg in de WorldTour bestaat sinds 2015 en maakt sinds 2020 deel uit van de in de WorldTour verzamelde topteams. Het afgelopen jaar waren Froome en de Canadees Michael Woods de opvallendste nieuwkomers. Fuglsang voegt zich dit jaar bij de ploeg, net als de Italiaan Giacomo Nizzolo die in 2020 Europees kampioen op de weg werd.

Wapenaar verlaat Willem II

15.53 uur: Keeperstrainer Harald Wapenaar verlaat Willem II. De aanleiding voor het vertrek van Wapenaar is een onoverkomelijk verschil van inzicht over visie en werkwijze. Om die reden hebben de keeperstrainer en Willem II besloten om niet langer met elkaar door te gaan.

„Willem II na vijf en een half jaar verlaten is niet gemakkelijk voor me”, aldus Wapenaar. „Juist in het belang van de club waar ik een mooie tijd gehad heb, successen mee vierde en keepers heb zien groeien in hun ontwikkeling, nemen we het besluit dat het beter is dat onze samenwerking eindigt.”

Slalom Zagreb gestaakt, slalom Flachau geschrapt

15.24 uur: De slalom om de wereldbeker voor mannen in Zagreb is donderdag alsnog afgelast. Dat gebeurde nadat negentien skiërs hun eerste run al hadden afgelegd. „Vanwege de ongunstige omstandigheden en in het belang van de veiligheid en de eerlijkheid, heeft de jury besloten de wedstrijd af te gelasten”, liet skibond FIS weten.

De wedstrijd in het Kroatische Zagreb zou eigenlijk woensdag plaatsvinden maar werd toen een dag verplaatst, eveneens vanwege slechte weersomstandigheden. De piste lag er al dagen beroerd bij door de hoge temperaturen. Desondanks werd er dinsdag nog geskied door de vrouwen. De Slowaakse Petra Vlhova won er een slalom.

De skiërs reizen nu af naar het Zwitserse Adelboden waar komen weekeinde een reuzenslalom en een slalom op het programma staan.

De avondslalom om de wereldbeker voor de vrouwen in Flachau, die voor 11 januari op het programma staat, vervalt. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in de regio rond Salzburg staan de autoriteiten de wedstrijd niet toe. De FIS zegt nog op zoek te zijn naar een andere locatie.

Gabon-aanvoerder Aubameyang test positief op corona

14.32 uur: Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang is bij aankomst in Kameroen, waar hij met Gabon deelneemt aan de Afrika Cup, positief getest op corona. Hetzelfde geldt voor twee anderen uit de Gabonese delegatie: collega-international Mario Lemina en assistent-coach Anicet Yala, zo bevestigde de voetbalbond van Gabon.

Het testresultaat kan mogelijk betekenen dat Gabon het in het Afrikaanse landentoernooi moet doen zonder aanvoerder Aubameyang.

Eerder maakte Senegal al bekend onder meer drie spelers wegens corona thuis te hebben moeten laten. Pape Sarr, Nampalys Mendy en Mame Thiam komen pas naar Kameroen als ze weer negatief testen.

De Afrika Cup begint zondag in Kameroen.

Manchester City-trainer Guardiola test positief op coronavirus

13.36 uur: Trainer Pep Guardiola van Manchester City heeft positief getest op het coronavirus. Daardoor mist de 50-jarige Spanjaard vrijdag de wedstrijd tegen Swindon Town in het toernooi om de FA Cup.

Ook zijn assistent Juanma Lillo testte positief en gaat in isolatie. De andere assistent Rodolfo Borrell zit nu als eindverantwoordelijke op de bank in de wedstrijd tegen Swindon Town, dat uitkomt op het vierde niveau in Engeland.

Bij City, de koploper van de Premier League, zitten nu 21 mensen vanwege coronabesmettingen in isolatie, waaronder zeven spelers.

Bij Liverpool testten hoofdtrainer Jürgen Klopp en zijn assistent Pepijn Lijnders de afgelopen dagen ook al positief op het coronavirus.

Daniil Medvedev helpt Rusland verder ATP Cup

07.44 uur: De Russische tennisploeg heeft onder leiding van Daniil Medvedev de halve finales bereikt van het toernooi om de ATP Cup. De Russen versloegen Italië in de laatste groepswedstrijd in Sydney met 2-1. Medvedev, de winnaar van de US Open, trok de stand gelijk nadat Roman Safioellin het eerste enkelspel had verloren en in het beslissende dubbel pakten de Russen de winst.

Rusland en Italië stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale van het landentoernooi. De Russen wonnen toen met 2-0 dankzij zeges van Andrej Roeblev en Medvedev op Fabio Fognini en Matteo Berrettini.

Medvedev moet het in deze editie van de ATP Cup doen zonder Roeblev, de nummer 5 van de wereld. Rusland won deze week van Frankrijk (2-1) en Australië (3-0), maar kon zich geen nederlaag tegen de Italianen permitteren. De titelverdediger kwam op achterstand door een nederlaag van Safioellin, 167e op de wereldranglijst, tegen Jannik Sinner: 6-7 (6) 3-6. Kopman Medvedev hield zijn land in de race door Berrettini daarna te verslaan. De nummer 2 van de wereldranglijst klopte de mondiale nummer 7 in drie sets: 6-2 6-7 (5) 6-4.

In het beslissende dubbel wonnen Sinner en Berrettini de eerste set met 7-5, de tweede ging met 6-4 naar Medvedev en Safioellin. Het Russische duo trok de afsluitende matchtiebreak met 10-5 naar zich toe.

Rusland neemt het zaterdag in de halve finales op tegen Canada, dat de laatste vier bereikte met een zege op Duitsland. Felix Auger-Aliassime haalde de zege binnen. De 21-jarige Canadees versloeg de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, in drie sets (6-4 4-6 6-3). Eerder had Denis Shapovalov al gewonnen van Jan-Lennard Struff: 7-6 (5) 4-6 6-3.

De andere halve finale gaat tussen Spanje en Polen.

Ongevaccineerde basketballer Irving viert rentree in NBA bij Nets

07:29 uur De Amerikaanse basketballer Kyrie Irving, die weigert om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, heeft zijn eerste speelminuten van dit seizoen gemaakt in de NBA. De 29-jarige Irving speelde met 22 punten direct een belangrijke rol in de gewonnen uitwedstrijd tegen Indiana Pacers (129-121). „Het was geweldig om weer op het veld te staan”, zei Irving, die zichtbaar geëmotioneerd na afloop zijn shirt aan zijn vader Drederick gaf.

De Amerikaan, geboren in Australië, mag sowieso geen wedstrijden spelen in New York, de thuisbasis van Brooklyn Nets. In New York staan de autoriteiten niet toe dat ongevaccineerden aan binnensport doen. Dat betekent dat Irving, zolang hij geen vaccin heeft genomen, niet voor de Nets kan uitkomen in thuiswedstrijden.

De clubleiding besloot in oktober dat Irving geen onderdeel van de ploeg is zolang hij slechts op parttimebasis (in uitwedstrijden) inzetbaar is. Vanwege een flink aantal besmettingen met het coronavirus binnen de selectie besloten de Nets onlangs om Irving toch weer bij de groep te halen. „We hadden ook spelers voor tien dagen kunnen vastleggen, maar waarom zouden we dat doen als we zelf al iemand hebben die voor ons kan spelen?”, zei coach Steve Nash. „Dat zijn ook parttime-spelers.”