Sport Kort: Gabon-aanvoerder Aubameyang test positief op corona

Gabon-aanvoerder Aubameyang test positief op corona

14.32 uur: Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang is bij aankomst in Kameroen, waar hij met Gabon deelneemt aan de Afrika Cup, positief getest op corona. Hetzelfde geldt voor twee anderen uit de Gabonese delegatie: collega-international Mario Lemina en assistent-coach Anicet Yala, zo bevestigde de voetbalbond van Gabon.

Het testresultaat kan mogelijk betekenen dat Gabon het in het Afrikaanse landentoernooi moet doen zonder aanvoerder Aubameyang.

Eerder maakte Senegal al bekend onder meer drie spelers wegens corona thuis te hebben moeten laten. Pape Sarr, Nampalys Mendy en Mame Thiam komen pas naar Kameroen als ze weer negatief testen.

De Afrika Cup begint zondag in Kameroen.

Manchester City-trainer Guardiola test positief op coronavirus

13.36 uur: Trainer Pep Guardiola van Manchester City heeft positief getest op het coronavirus. Daardoor mist de 50-jarige Spanjaard vrijdag de wedstrijd tegen Swindon Town in het toernooi om de FA Cup.

Ook zijn assistent Juanma Lillo testte positief en gaat in isolatie. De andere assistent Rodolfo Borrell zit nu als eindverantwoordelijke op de bank in de wedstrijd tegen Swindon Town, dat uitkomt op het vierde niveau in Engeland.

Bij City, de koploper van de Premier League, zitten nu 21 mensen vanwege coronabesmettingen in isolatie, waaronder zeven spelers.

Bij Liverpool testten hoofdtrainer Jürgen Klopp en zijn assistent Pepijn Lijnders de afgelopen dagen ook al positief op het coronavirus.

Daniil Medvedev helpt Rusland verder ATP Cup

07.44 uur: De Russische tennisploeg heeft onder leiding van Daniil Medvedev de halve finales bereikt van het toernooi om de ATP Cup. De Russen versloegen Italië in de laatste groepswedstrijd in Sydney met 2-1. Medvedev, de winnaar van de US Open, trok de stand gelijk nadat Roman Safioellin het eerste enkelspel had verloren en in het beslissende dubbel pakten de Russen de winst.

Rusland en Italië stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale van het landentoernooi. De Russen wonnen toen met 2-0 dankzij zeges van Andrej Roeblev en Medvedev op Fabio Fognini en Matteo Berrettini.

Medvedev moet het in deze editie van de ATP Cup doen zonder Roeblev, de nummer 5 van de wereld. Rusland won deze week van Frankrijk (2-1) en Australië (3-0), maar kon zich geen nederlaag tegen de Italianen permitteren. De titelverdediger kwam op achterstand door een nederlaag van Safioellin, 167e op de wereldranglijst, tegen Jannik Sinner: 6-7 (6) 3-6. Kopman Medvedev hield zijn land in de race door Berrettini daarna te verslaan. De nummer 2 van de wereldranglijst klopte de mondiale nummer 7 in drie sets: 6-2 6-7 (5) 6-4.

In het beslissende dubbel wonnen Sinner en Berrettini de eerste set met 7-5, de tweede ging met 6-4 naar Medvedev en Safioellin. Het Russische duo trok de afsluitende matchtiebreak met 10-5 naar zich toe.

Rusland neemt het zaterdag in de halve finales op tegen Canada, dat de laatste vier bereikte met een zege op Duitsland. Felix Auger-Aliassime haalde de zege binnen. De 21-jarige Canadees versloeg de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, in drie sets (6-4 4-6 6-3). Eerder had Denis Shapovalov al gewonnen van Jan-Lennard Struff: 7-6 (5) 4-6 6-3.

De andere halve finale gaat tussen Spanje en Polen.

Ongevaccineerde basketballer Irving viert rentree in NBA bij Nets

07:29 uur De Amerikaanse basketballer Kyrie Irving, die weigert om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, heeft zijn eerste speelminuten van dit seizoen gemaakt in de NBA. De 29-jarige Irving speelde met 22 punten direct een belangrijke rol in de gewonnen uitwedstrijd tegen Indiana Pacers (129-121). „Het was geweldig om weer op het veld te staan”, zei Irving, die zichtbaar geëmotioneerd na afloop zijn shirt aan zijn vader Drederick gaf.

De Amerikaan, geboren in Australië, mag sowieso geen wedstrijden spelen in New York, de thuisbasis van Brooklyn Nets. In New York staan de autoriteiten niet toe dat ongevaccineerden aan binnensport doen. Dat betekent dat Irving, zolang hij geen vaccin heeft genomen, niet voor de Nets kan uitkomen in thuiswedstrijden.

De clubleiding besloot in oktober dat Irving geen onderdeel van de ploeg is zolang hij slechts op parttimebasis (in uitwedstrijden) inzetbaar is. Vanwege een flink aantal besmettingen met het coronavirus binnen de selectie besloten de Nets onlangs om Irving toch weer bij de groep te halen. „We hadden ook spelers voor tien dagen kunnen vastleggen, maar waarom zouden we dat doen als we zelf al iemand hebben die voor ons kan spelen?”, zei coach Steve Nash. „Dat zijn ook parttime-spelers.”