Sjoerd Bax rijdt als knecht van Tadej Pogacar eerste klassieker

11.47 uur: Sjoerd Bax rijdt zondag zijn eerste klassieker. De 27-jarige Bax behoort tot de selectie van UAE Team Emirates voor de Ronde van Vlaanderen. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is de kopman van de ploeg.

De Sloveen boekte dit jaar al zeven overwinningen en schreef de eindklassementen van de Ruta del Sol en Parijs-Nice op zijn naam. Pogacar eindigde twee weken geleden als vierde in de eerste klassieker van dit jaar, de door Mathieu van der Poel gewonnen editie van Milaan-Sanremo. Hij werd vorige week derde achter Wout van Aert en Van der Poel in de E3 Saxo Classic.

Bax verruilde eind vorig jaar Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel, voor Team Emirates. De renner uit Gorinchem reed dit seizoen onder meer al de Tour Down Under, de Ruta del Sol, Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianche. Als knecht van Pogacar debuteert hij zondag in 'De Ronde'. De Sloveen krijgt verder hulp van onder anderen Tim Wellens, Matteo Trentin en Rui Oliveira.

De Ronde van Vlaanderen start om 10.00 uur in Brugge en gaat over ruim 273 kilometer.

Bart van Rooij slaat interesse af en blijft langer bij NEC

11.08 uur: NEC heeft verdediger Bart van Rooij langer aan zich weten te binden. De 21-jarige Van Rooij verlengt zijn aflopende contract in Nijmegen met twee jaar, tot de zomer van 2025. De rechtsback, die al ruim 130 wedstrijden voor NEC speelde, stond in de belangstelling van andere clubs en twijfelde daarom of hij bij NEC zou blijven.

„Ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik verschillende opties heb overwogen, evenals ik altijd heb aangegeven dat NEC mijn club is”, zegt Van Rooij op de website van de nummer 8 van de Eredivisie. „Na goede gesprekken met de club ben ik ervan overtuigd dat bij NEC blijven de juiste keuze is voor mijn ontwikkeling.”

Volgens technisch directeur Carlos Aalbers was de afgelopen periode „een achtbaan” voor Van Rooij. „Spelers met deze kwaliteit en potentie zijn gevraagd in de markt”, aldus Aalbers. „In alle gesprekken kwam telkens terug dat hij het ook belangrijk vond dat hij iets voor NEC en het publiek terug wilde doen door de club niet transfervrij te verlaten. Dan ben je met recht een clubman.”

Bondscoach van Nederlandse basketbalsters stapt op na missen EK

10.38 uur: Bondscoach Julie Barennes van de Nederlandse basketbalsters heeft na het mislopen van het EK van komende zomer haar functie neergelegd. De 37-jarige Française was zo’n anderhalf jaar bondscoach van de ’Orange Lions’. Barennes volgde Hakim Salem in oktober 2021 op.

Volgens de Nederlandse basketbalbond heeft de Française om „persoonlijke redenen” besloten te stoppen. De vrouwenploeg won in de kwalificatie voor het EK twee keer van Ierland en had vorige maand de kans om zich voor het eerst sinds 1989 te plaatsen voor de Europese eindronde. Een overwinning met minstens 6 punten verschil op Tsjechië was daarvoor nodig, maar Oranje ging in Praag hard onderuit (69-49).