Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Utrecht ziet toekomst in aanvaller Sanches Fernandes

16.09 uur: FC Utrecht ziet toekomst in Derensili Sanches Fernandes. De club heeft een optie in het contract van de 21-jarige aanvaller gelicht. De topscorer van Jong FC Utrecht is nu tot het einde van het volgend seizoen aan zijn huidige vereniging verbonden.

FC Utrecht laat weten dat het nog in gesprek is met Mark van der Maarel en Sander van de Streek. Beide spelers van het eerste elftal hebben een aflopend contract.

Oud-schaatskampioen Michel Mulder coach bij Team Novus

16.02 uur: Voormalig olympisch- en wereldkampioen schaatsen Michel Mulder wordt coach bij het internationale schaatscollectief Team Novus. De topsprinter van weleer, die goud won op de 500 meter op de Winterspelen van Sotsji in 2014, gaat de Australiër Daniel Greig bijstaan.

„Ik heb in 2022 heel bewust even afstand genomen van de sport, na ruim zestien jaar actief te zijn geweest als schaatser en trainer”, zegt de 37-jarige Mulder. „Ik wilde mijn blik verruimen en heb het afgelopen jaar andere leuke dingen gedaan. Maar het begon toch weer te kriebelen. Ik heb contact opgenomen met Daniel, die ik goed ken uit het verleden. Hij is met Team Novus een prachtig nieuw initiatief begonnen. Dat is goed voor de internationale ontwikkeling van de schaatssport.”

Greig is zeer verheugd met de komst van Mulder, die in zijn carrière ook twee wereldkampioen sprint werd. „Michel is een geweldige aanvulling op onze trainingsstaf, die nu compleet en van een zeer hoog niveau is.” Ook voormalig marathonloper Michel Butter maakt deel uit van de technische staf.

Team Novus herbergt schaatsers uit onder meer Groot-Brittannië, Oostenrijk, België en Nederland. De Oostenrijkse Vanessa Herzog veroverde afgelopen seizoen zilver op de 500 meter bij de WK afstanden, de Brit Cornelius Kersten behaalde WK-brons op de 1000 meter.

„Het is best een hectisch eerste seizoen geweest”, aldus teammanager Lieuwe Krol. „We begonnen eigenlijk pas met het inrichten van de organisatie toen het seizoen al liep. We hebben met weinig mensen en middelen zo goed en zo kwaad als het ging het seizoen gedraaid. Dat heeft desondanks tot goede resultaten geleid. Alle deelnemende schaatsers uit de kerngroep eindigden tijdens de WK afstanden in de top 8.”

Zwemmers bereiden zich in Hongarije voor op Spelen in Parijs

15.40 uur: De Nederlandse zwemmers gaan volgend jaar in de weken voorafgaand aan de Olympische Spelen in Parijs op trainingskamp naar Hongarije. Volgens bondscoach Mark Faber kan zijn ploeg in de Hongaarse plaats Hodmezovasarhely gebruikmaken van prima faciliteiten.

„We hebben in Hongarije een exclusief bad. Het had ook niet onze voorkeur om in de voorbereiding op de Spelen al naar Frankrijk te gaan. Het is daar in hotels altijd lastig met eten. Vanuit Hongarije zijn we ook zo in Parijs”, aldus Faber. Hij gaat ook deze zomer in aanloop naar de WK in Japan (Fukuoka) met zijn ploeg naar dezelfde accommodatie. „De voorbereiding op de WK wordt een blauwdruk van de voorbereiding op de Spelen.”

De zwemmers die zich kwalificeren voor de Spelen laten in december de EK kortebaan in Boekarest schieten. Faber: „Dat is een ondergeschikt toernooi omdat in februari 2024 de WK langebaan in Doha op het programma staan. Bij die WK en het mondiale toernooi deze zomer in Japan kunnen de estafettes zich kwalificeren voor de Spelen, dus deze toernooien zijn belangrijk.”

Zwemcoach Faber kiest voor snelle duidelijkheid richting Spelen

15.12 uur: Bondscoach Mark Faber kiest in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs voor snelle duidelijkheid en rust. Zwemmers die op 7 april 2024 tot de twee snelsten op hun afstand behoren, zijn zeker van olympische deelname. Zwemmers kunnen dan tot 23 juni alleen nog op de ’open’ plekken proberen om aan de limieten te voldoen.

„Het idee erbij is dat we dan een heel goede voorbereiding kunnen draaien richting de Spelen en dat we rust kunnen bieden”, legde Faber in het Sloterparkbad in Amsterdam uit. „Anders krijg je toch een soort limietenjacht en dat gaat naar mijn mening ten koste van de prestaties op de Spelen.”

Nederland mag per individuele afstand twee zwemmers afvaardigen. In aanloop naar de vorige Spelen in Tokio ontstond onrust nadat Femke Heemskerk bij het kwalificatietoernooi in Rotterdam op de 50 meter vrije slag haar olympisch ticket kwijtraakte aan Valerie van Roon. Heemskerk kon in Rotterdam niet meedoen vanwege corona. De inmiddels gestopte Heemskerk stapte naar de tuchtcommissie en kreeg toch nog een nieuwe kans. Faber: „We hebben daarvan geleerd. We hebben een bepaling opgenomen in de regels. Corona is nu geen excuus. Het is keihard, maar wel waterdicht.”

Bij wedstrijden in Frankrijk doken Arno Kamminga, Tes Schouten en Kenzo Simons onlangs al onder de olympische limieten. Volgende week kunnen anderen bij de Eindhoven Qualification Meet op jacht naar limieten. „Ik verwacht zeker dat deze drie nog harder gaan en dat er ook meer zwemmers bijkomen die een limiet halen”, aldus Faber.

Dopingschorsing van twee jaar voor HSV-voetballer Vuskovic

13.41 uur: De Kroatische voetballer Mario Vuskovic is voor twee jaar geschorst wegens doping. De sportrechtbank van de Duitse voetbalbond DFB acht bewezen dat de 21-jarige prof van Hamburger SV het bloeddopingmiddel epo heeft gebruikt. De schorsing is met terugwerkende kracht ingegaan op 15 november 2022.

De zaak sleepte zich voort in Duitsland omdat er onenigheid was over de wijze waarop de dopinganalyse was uitgevoerd. HSV, dat de verdediger deze zomer vastlegde, voerde in de zaak liefst vier deskundigen op die de uitslag van de dopingcontrole betwistten. De advocaat van de speler vroeg om vrijspraak.

De sportrechtbank oordeelde echter dat de A- en B-staal voldoende zekerheid gaven over de aanwezigheid van epo. „De verdediging is niet in staat geweest het bewijs te leveren van een valse dopingbevinding”, staat in een verklaring van de DFB.

Sjoerd Bax rijdt als knecht van Tadej Pogacar eerste klassieker

11.47 uur: Sjoerd Bax rijdt zondag zijn eerste klassieker. De 27-jarige Bax behoort tot de selectie van UAE Team Emirates voor de Ronde van Vlaanderen. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is de kopman van de ploeg.

De Sloveen boekte dit jaar al zeven overwinningen en schreef de eindklassementen van de Ruta del Sol en Parijs-Nice op zijn naam. Pogacar eindigde twee weken geleden als vierde in de eerste klassieker van dit jaar, de door Mathieu van der Poel gewonnen editie van Milaan-Sanremo. Hij werd vorige week derde achter Wout van Aert en Van der Poel in de E3 Saxo Classic.

Bax verruilde eind vorig jaar Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel, voor Team Emirates. De renner uit Gorinchem reed dit seizoen onder meer al de Tour Down Under, de Ruta del Sol, Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianche. Als knecht van Pogacar debuteert hij zondag in ’De Ronde’. De Sloveen krijgt verder hulp van onder anderen Tim Wellens, Matteo Trentin en Rui Oliveira.

De Ronde van Vlaanderen start om 10.00 uur in Brugge en gaat over ruim 273 kilometer.

Bart van Rooij slaat interesse af en blijft langer bij NEC

11.08 uur: NEC heeft verdediger Bart van Rooij langer aan zich weten te binden. De 21-jarige Van Rooij verlengt zijn aflopende contract in Nijmegen met twee jaar, tot de zomer van 2025. De rechtsback, die al ruim 130 wedstrijden voor NEC speelde, stond in de belangstelling van andere clubs en twijfelde daarom of hij bij NEC zou blijven.

blockquote class=„twitter-tweet”>— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) </blockquote> <

„Ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik verschillende opties heb overwogen, evenals ik altijd heb aangegeven dat NEC mijn club is”, zegt Van Rooij op de website van de nummer 8 van de Eredivisie. „Na goede gesprekken met de club ben ik ervan overtuigd dat bij NEC blijven de juiste keuze is voor mijn ontwikkeling.”

Volgens technisch directeur Carlos Aalbers was de afgelopen periode „een achtbaan” voor Van Rooij. „Spelers met deze kwaliteit en potentie zijn gevraagd in de markt”, aldus Aalbers. „In alle gesprekken kwam telkens terug dat hij het ook belangrijk vond dat hij iets voor NEC en het publiek terug wilde doen door de club niet transfervrij te verlaten. Dan ben je met recht een clubman.”

Bondscoach van Nederlandse basketbalsters stapt op na missen EK

10.38 uur: Bondscoach Julie Barennes van de Nederlandse basketbalsters heeft na het mislopen van het EK van komende zomer haar functie neergelegd. De 37-jarige Française was zo’n anderhalf jaar bondscoach van de ’Orange Lions’. Barennes volgde Hakim Salem in oktober 2021 op.

Volgens de Nederlandse basketbalbond heeft de Française om „persoonlijke redenen” besloten te stoppen. De vrouwenploeg won in de kwalificatie voor het EK twee keer van Ierland en had vorige maand de kans om zich voor het eerst sinds 1989 te plaatsen voor de Europese eindronde. Een overwinning met minstens 6 punten verschil op Tsjechië was daarvoor nodig, maar Oranje ging in Praag hard onderuit (69-49).