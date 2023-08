WK-troef Adbi Nageeye wil revanche in Boedapest: ’Hij komt hier niet voor vijfde of zesde plaats’

„Abdi is er klaar voor”, zegt zijn manager Jurrie van der Velden. „Als er één marathonloper is die weet hoe hij met hitte en hoge luchtvochtigheid moet omgaan, is Abdi het wel. Dat heeft hij wel bewezen op de Olympische Spelen.”

Nageeye rende in 2021 in de hitte van Sapporo naar een tamelijk sensationele zilveren medaille op de Spelen van Tokio. De Nederlander had in de dagen voor de race bewust zoveel mogelijk getraind op de warmste uren van de dag en die harde aanpak betaalde zich uit met de tweede plaats achter de ongenaakbare Keniaan Eliud Kipchoge.

„We hebben de aanpak eenvoudig gehouden. Het is belangrijk dat Abdi zich goed richt op de drinkposten, sponzen aanpakt en gebruikt maakt van de waternevelstations. Hij is misschien niet de snelste loper, maar wel een van de slimsten.”

Revanche

Nageeye zint in Boedapest ook op revanche. Een jaar geleden op de WK in Eugene stapte hij 1 kilometer voor de finish uit, teleurgesteld over feit dat hij geen medaille meer kon winnen. Na afloop zocht hij de schuld bij zichzelf; hij was de race ingegaan op nauwelijks ingelopen schoenen. „Het was pijnlijk dat het misging in zo’n belangrijke wedstrijd, maar hij heeft ervan geleerd. Die fout maakt hij niet meer.”

De 34-jarige Nageeye bereidde zich voor in Kenia, voornamelijk op eigen schema’s. In juni brak de geboren Somaliër met zijn coach Gary Lough. „Het is niet ideaal en na de WK gaan we zeker op zoek naar een nieuwe coach, want een stukje begeleiding richting de Olympische Spelen is wel wenselijk. Maar Abdi heeft inmiddels 16 jaar ervaring. Hij houd ook van een stukje vrijheid en weet inmiddels goed wat werkt voor hem en wat niet.”

Van der Velden verwacht een gretige Nageeye aan de start. „Hij moet vroeg op, want 4 uur van tevoren eet hij. Het kost hem geen moeite. Abdi is een hardlopende nomade die heel flexibel is in dit soort dingen. Een medaille is absoluut zijn doel; hij heeft hoge verwachtingen van zichzelf en komt hier niet voor de vijfde of zesde plaats.”