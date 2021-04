Familie Bibian Mentel biedt belangstellenden zaterdag met erehaag kans op laatste groet

De crematie zelf is vanwege de beperkingen door het coronavirus in besloten kring, maar de familie wil vrienden, kennissen en andere belangstellenden toch de gelegenheid geven afscheid te nemen van de sportvrouw, die jarenlang vocht tegen kanker en uitgroeide tot een paralympisch icoon met drie gouden medailles. Een speciale afscheidsroute is uitgezet, waarlangs een erehaag zal worden gevormd.

Die route begint in Loosdrecht en loopt via Hilversum naar het crematorium in Laren, waar Mentel door militairen naar binnen zal worden gedragen. De tocht begint om 09.00 uur. De verwachte aankomst bij Crematorium Laren is om 10.00 uur.

Mentel overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De sportvrouw werd op 27-jarige leeftijd al getroffen door botkanker. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. De ziekte keerde telkens terug, maar steeds wist Mentel zich op te richten. Ze veroverde in 2014 goud op de Paralympische Spelen van Sotsji en vier jaar later zelfs twee keer goud op de Paralympische Spelen van Pyeongchang.