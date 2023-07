Simons vertrekt naar Leipzig en dankt PSV-fans: ’Ik koester elk moment’

Afgelopen weekend werd bekend dat de 20-jarige Simons niet langer bij PSV zou blijven. Hij verliet het trainingskamp in Oostenrijk om terug te keren naar Paris Saint-Germain. De topclub uit Parijs laat hem komend seizoen ervaring opdoen in de Bundesliga.

Van Nistelrooy

Simons kwam in het shirt van PSV tot 49 wedstrijden, waarin hij naast zijn 19 doelpunten ook nog 9 assists gaf. De viervoudig international werd met PSV tweede in de Eredivisie en won de KNVB-beker. Vlak voor het einde van het seizoen zag hij trainer Ruud van Nistelrooy, die hem had geholpen bij zijn doorbraak in de Eredivisie, opstappen vanwege een gebrek aan draagvlak vanuit de club.

Eind vorig jaar maakte Simons op het WK in Qatar zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij viel in de achtste finale in tegen de Verenigde Staten. Eerder dit jaar kwam hij ook tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden en de Final Four van de Nations League in actie.

Op zijn twitteraccount bedankte Simons iedereen bij PSV en de supporters uitvoering voor een prachtig seizoen. „Lieve PSV-fans, ik wil jullie laten weten hoe bijzonder dit jaar voor mij is geweest. Vanaf de eerste dag heb ik jullie liefde van dichtbij gevoeld. Ik merkte gelijk dat ik deel uitmaakte van de grote PSV-familie. Ik voelde me geliefd en welkom en heb me nog nooit in korte tijd zo snel ergens thuis gevoeld”, zo zegt de naar Leipzig vertrekkende international.

’Van Nistelrooy haalde het beste in me boven’

„De prijs die ik won voor topscorer van de competitie is van ons allemaal. In het bijzonder wil ik het hebben over trainer Ruud van Nistelrooy. Hij haalde het beste in mij naar boven en door hem kwam mijn grote droom uit, spelen op een WK met Oranje.”

„Het plaatsen voor de voorronde Champions League en het winnen van de Super Cup en de KNVB-beker zijn magische momenten geweest. Ik koester elk moment in het PSV-shirt. Eindhoven en PSV zullen altijd heel belangrijk voor me zijn, ik ben jullie ontzettend dankbaar.”

Bekijk hier de afscheidsvideo van Xavi Simons voor de supporters van PSV