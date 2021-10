Sport kort: Ruim 31.000 deelnemers marathon Amsterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ruim 31.000 deelnemers marathon Amsterdam

13.39 uur: De 45e editie van de marathon van Amsterdam telt komende zondag ruim 31.000 deelnemers, van wie ongeveer 9000 uit het buitenland. Bijna 10.000 atleten lopen de hele marathon, de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De overigen lopen de kortere afstanden, zoals de halve marathon of 8 kilometer.

De organisatie van het hardloopevenement in de hoofdstad presenteerde deze cijfers met de nodige trots, want het recent loslaten van de meeste coronabeperkingen heeft hardlopers weer gretig gemaakt. „We zijn blij dat we weer met elkaar mogen lopen en heel opgelucht dat de gemeente het groene licht heeft gegeven na een lange periode van onzekerheid”, zei wedstrijddirecteur René Wit.

Hij noemde specifiek het internationale karakter van de marathon van Amsterdam. Uit 107 verschillende landen komen mensen rennen in de hoofdstad. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig voor deelnemers en toeschouwers. Wel moeten de bezoekers van het Olympisch Stadion, waar start en finish zijn, zo’n bewijs laten zien.

Wit memoreerde nog even aan de vorige editie, die in oktober 2019 werd gehouden zonder het bestaan van het coronavirus. „In dat jaar hadden we een recordaantal van meer dan 45.000 deelnemers, waarvan ruim 17.000 op de marathon. De deelnemers kwamen uit 140 landen. We komen voor zondag nog niet aan die getallen, maar ik denk dat we met 31.000 deelnemers een heel mooie herstart maken.”

Vorig jaar kon de marathon niet doorgaan vanwege het coronavirus. „Toen hebben we een virtuele marathon georganiseerd en toch ook nog 6000 mensen in beweging gekregen”, zegt Wit, die aanstipte dat zijn wedstrijd het ’platinum label’ draagt. Amsterdam behoort daarmee tot het selecte groepje van twaalf marathons op de wereld met deze hoogste graad van de mondiale atletiekbond.

De Afrikaanse toprenners die zijn aangetrokken, doen op een ongewijzigd traject een aanval op het parcoursrecord van 2.04.06, in 2018 gelopen door de Keniaan Lawrence Cherono. Liefst vijf atleten hebben een persoonlijk record van onder de 2.05. De Ethiopiër Leul Gebresilase heeft met 2.04.02 de beste tijd op zijn naam staan. Dan volgt zijn landgenoot Tamirat Tola met een persoonlijk record van 2.04.06. Hij is de meeste gelauwerde atleet met een bronzen olympische medaille op de 10.000 meter in Rio 2016 en zilver op de marathon bij de WK van 2017 in Londen.

De marathon van Amsterdam is dit jaar ook strijdtoneel voor het Nederlands kampioenschap. Veel Nederlandse toppers komen aan de start, onder wie olympiër Khalid Choukoud, Michel Butter, Björn Koreman en Frank Futselaar. Bij de vrouwen zijn Bo Ummels en Ruth van der Meijden de belangrijkste kandidaten voor de titel.

Twee schakers doen na verloren kort geding toch mee aan NK

11.20 uur: De schakers Sipke Ernst en Machteld van Foreest doen ondanks hun verloren kort geding toch mee aan het NK in Hoogeveen. De vier andere schakers die naar de rechter waren gestapt, hebben zich wel afgemeld bij toernooidirecteur Loek van Wely. „Sipke Ernst en Machteld van Foreest hebben aangegeven dat ze toch meedoen”, zei Van Wely een dag na het kort geding in Haarlem.

De rechtszaak draaide om het gebruik van het coronatoegangsbewijs, dat voor de deelnemers aan het NK verplicht is om te laten zien in het gemeentehuis van Hoogeveen. Titelhouder Lucas van Foreest, zijn 14-jarige zus Machteld, Ernst, oud-kampioen Sergei Tiviakov, Ivo Maris en Migchiel de Jong waren naar de rechter gestapt, omdat ze zonder toegangsbewijs wilden deelnemen aan het toernooi. Ze stelden voor het NK desnoods te verplaatsen naar een andere locatie.

De voorzieningenrechter in Haarlem wees de eis van de zes schakers af. Het NK begint vrijdag.